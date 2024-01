En su estreno en el Grupo B de la Copa de la Liga Profesional, Racing fue sorprendido por Unión y cayó como local por 1 a 0 en el Cilindro de Avellaneda, luego de un golazo desde afuera del área del juvenil Joaquín Mosqueira en el inicio del partido.

Una vez finalizado el encuentro, uno de los referentes futbolísticos del equipo dirigido por Gustavo Costas, Juan Fernando Quintero, habló con la transmisión de TNT Sports, en donde fue autocrítico por el nivel que mostraron dentro del campo de juego, y también se mostró molesto por las actitudes de sus rivales.

“Es muy difícil arrancar con una derrota, la verdad es que no queríamos arrancar así. Hoy el campo no se prestaba para hacer nuestro fútbol, eso no es una excusa pero bueno. Nos hacen un gol y se cierra el partido y por ahí nos costó a nosotros tener profundidad. Intentamos y al final no se nos dio”, comenzó el volante ofensivo colombiano en el análisis de la derrota.

Además, molesto por el planteo que Unión para quedarse con la victoria, expresó: “Lo que digan lo vale, por ahí creo que hicieron mucho tiempo, no sé cuánto tiempo tuvo que reponer el árbitro. Creo que igualmente es imposible jugar así y querer mejorar cuando el fútbol cada día va evolucionando y nosotros haciendo tiempo. Creo que tenemos que dar y empieza por eso”.

Siguiendo por la misma línea, explicó: “Seguro, tenemos que ser correctos con los colegas, no tenemos que hacer tiempo. Se lo dije al arquero que se había acalambrado y después hacía cinco saques a tres cuartos de cancha. Independientemente de eso, creo que tenemos que ser correctos con los colegas”.

Por último, para cerrar se refirió a lo que vendrá en el futuro cercano para la Academia: “Lo que tengamos que mejorar lo vamos a hablar puertas adentro. Nosotros nos tenemos que enfocar en que los próximos partidos los tenemos que ganar”.

El próximo partido de Racing

Por la fecha 2 de la Copa de la Liga Profesional, la Academia recibirá en el Cilindro de Avellaneda a Tigre el próximo miércoles 31 de enero, a partir de las 20:00 horas de nuestro país.

Los números de Juanfer Quintero en Racing

Desde su llegada al equipo de Avellaneda a mediados del 2023, el talentoso volante colombiano de 31 años, lleva disputados un total de 17 partidos, en los que anotó 5 goles y aportó 2 asistencias.

¿Hasta cuándo tiene contrato Juanfer Quintero con Racing?

El vínculo del colombiano ex River con la institución de Avellaneda tiene duración hasta el 31 de diciembre del 2026.