Los hinchas de San Lorenzo jamás van a olvidar lo que ocurrió en septiembre de 2015, cuando se encontraban peleando el campeonato con Boca. Ambos se cruzaron en La Bombonera por la fecha 23 del certamen y el Ciclón lo ganó con un gol recordadísimo de Mauro Matos, producto de un error de un muy joven Rodrigo Bentancur.

Si bien el Xeneize fue el que se alzó con el trofeo al final del campeonato, el queridísimo exdelantero del Cuervo sonríe cada vez que se retrotrae a ese encuentro que terminó en victoria para los de Boedo.

“No sé si es porque era tiempo de descuento, pero no alcanza a entrar la pelota al arco y se hizo un silencio terrible en la cancha de Boca”, dijo Matos, con algo de picante en la lengua, el programa de YouTube Línea de 3.

En adición, el goleador también se refirió a lo que ocurrió en las tribunas de La Bombonera. “Nunca me había pasado, me llamó mucho la atención. Y uno miraba para las plateas y la gente se levantaba y se iba caminando. Esas cosas no se olvidan”, concluyó.

Blooper de Bentancur, gol de Matos

“En ese momento faltaban dos minutos, justo se dio la casualidad que yo estaba atrás del defensor de Boca y Bentancur cruza el pase que le salió justo hacia a mí. Definí tranquilo, pero le pegué bastante mal también. Dio tres piques o cuatro antes de entrar. Pero lo único importante era que sea gol”, recordó Matos sobre uno de los goles más festejados de su carrera.