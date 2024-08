La revelación de un ex jugador que fue campeón con Boca: "Soy hincha de River"

Un ex jugador que tuvo un buen paso por Boca, en el que fue campeón del Apertura, sorprendió a todos revelando su fanatismo por River.

Darío Cvitanich, jugador retirado en 2022 y de paso por Boca durante la temporada 2011/12, fue quien hizo esta fuerte revelación, en diálogo con Miguel Granados en el programa ESPN Playroom: “Sí, soy hincha de River, pero jugué en Boca”, tiró.

Además, reveló que esto le trajo problemas con sus hermanos, debido a que toda su familia es hincha del equipo de Núñez: “Tuve problemas con mis hermanos por eso. Cuando salimos campeones con Boca, me dijeron ‘mirá, te deseamos lo mejor, pero no vamos a ir a la cancha el día que Boca salga campeón’.

Y para cerrar, también explicó como hizo para separar el hincha del jugador profesional, aceptando el desafío de jugar en el Xeneize: “Yo sentía alegría de verdad porque lo tomé como un trabajo, siempre me brindé al 100%. No iba a influir, de hecho eso era de chico, después como que empecé a jugar al fútbol y me encariñé mucho con Banfield”.

La vez que estuvo cerca de jugar en River

En la previa de la semifinal perdida de la Copa Libertadores 2017 ante Lanús, Gallardo quiso contar con el jugador, que en diálogo con TyC Sports explicó el motivo por el que rechazó la oferta: “Siempre contesto lo mismo. Fui un agradecido. Tuve la suerte de hablar con él (con Gallardo) aquella semana, antes del partido con Lanús. Si la decisión mía fue que no, es porque estaba bien en Banfield en ese momento. No me arrepiento porque, en su momento, fue lo que quise elegir

¿Cuántos partidos jugó Darío Cvitanich en Boca?

El delantero disputó un total de 40 partidos, en los que anotó 10 goles.

¿Cuántos títulos ganó Darío Cvitanich en Boca?

Cvitanich solo fue campeón del Torneo Apertura 2011, y también fue subcampeón de la Copa Libertadores 2012.