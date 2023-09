Si bien Boca y Riveraún tienen varios días por delante para preparar el plato fuerte de la fecha de los clásicos, la realidad marca que todo lo que suceda en el cruce entre el Xeneize y Palmeiras tendrá incidencia plena en el transcurso del Superclásico.

Más allá de esto, pensando en el presente de cada equipo y en como llega cada uno al Superclásico, la cosa no está muy dispar. Poco importa que uno esté en semifinales de la CONMEBOL Libertadores o que el otro haya ganado la Liga Profesional por amplia diferencia.

Con malos resultados en base a los últimos partidos 10 jugados, los dos tienen motivos para ilusionarse y para, a su vez, esperar un escenario negativo en el Superclásico. Por ejemplo, mientras River solo ganó uno de sus últimos 15 partidos fuera de casa, Boca apenas mantiene un 50% de efectividad.

En esta decena de juegos del Xeneize en La Bombonera, el equipo de Almirón apenas pudo ganar cuatro pero con el particular detalle de que la última victoria fue el 19 de agosto ante Platense por la fecha de la Copa de la Liga. Tras esto, empató dos (Racing y Lanús) y perdió ante Tigre.

Por su parte, River no gana como visitante desde el 16 de junio cuándo se impuso por 3-1 ante Banfield. Luego de esto, empató en tres ocasiones y perdió en cuatro. Sin embargo, hay un punto particular y es que el Millonario solo en dos juegos no pudo convertir.

Mientras River marcó 15 goles como visitante en los últimos 10 partidos que disputó, a Boca le lograron anotar 7 tantos. Esto quiere decir que el Millonario mantiene su poderío ofensivo pese a los errores y que el Xeneize suele recibir daño pese a jugar como local.

En lo que respecta a Boca convirtiéndo como local, desde el lado del equipo de Almirón se pueden encontrar 16 goles a favor jugando en la Bombonera. En la otra vereda, defendida por Armani, hay 14 goles en contra.

Con estos números se puede ver cómo, en cuánto a la diferencia de gol que tiene cada uno, Boca suele tener una leve ventaja en este sentido ya que convierte dos goles cada uno que le hacen. Mientras que River mantiene igualada la racha.

El camino de Boca y River durante el segundo semestre del 2023

Yendo a un terreno más cercano, debido a que abarcando los últimos diez encuentros el análisis incluye partidos del semestre anterior, si se analizan los partidos disputados desde los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores hasta el momento el momento de forma puede variar.

Ya con los refuerzos dentro del plantel, Boca ha disputado un total de once partidos en poco menos de dos meses (serán doce sumando a Palmeiras). De estos ganó dos, empató seis (de los cuales cuatro fueron por Libertadores) y perdió otros tres con 11 goles a favor y otros 9 en contra.

Por su parte, desde que el Millonario comenzó a jugar los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores, jugó un total de ocho partidos. En estos ganó cuatro juegos, empató uno y perdió en tres. Todo con 15 goles a favor y 10 en contra.

En base a este estado de forma que presentan los equipos, sin analizar si fueron locales o visitantes, el favorito podría ser River ya que, más allá del mal rendimiento que tiene por momentos, termina liquidando los partidos por su poderío ofensivo.

¿Quién llega mejor al Superclásico?

De esta manera, especulando con que Boca ponga a lo mejor que tiene y en cómo les ha ido recientemente tanto de local como visitante podría decirse que River llega un poco mejor por lo hecho desde el comienzo de la Copa de la Liga hasta el domingo.

Sin embargo, viendo que Boca no está teniendo buenos resultados sea local o visitante y que a River le cuesta ganar fuera de su casa (con un porcentaje casi idéntico entre goles convertidos y recibidos), a priori la igualdad podría ser un resultado que genera el menor daño posible para ambos equipos. ¿Será?