Abel Balbo viene de tener una muy mala experiencia como entrenador de Estudiantes de La Plata, sin poder encontrar nunca el funcionamiento de un equipo con futbolistas de jerarquía y logrando completar nada más que siete partidos en el cargo, despidiéndose poco más de cuatro meses después de haber firmado su contrato.

A su salida del Pincha, Balbo volvió a instalarse en Europa, donde realizó la gran parte de su carrera como futbolista y también se inició como entrenador. Allí decidió continuar perfeccionándose y mantuvo reuniones con técnicos de probada jerarquía, como Carlo Ancelotti, Jose Mourinho y Diego Simeone; además de tener visitas programadas a Josep Guardiola y Mauricio Pochettino, tal y como adelantó en diálogo con D Sports Radio.

En esa comunicación, el exjugador de la Selección Argentina, mundialista en Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998, reconoció que pese a su frustrada última experiencia en Argentina recibió el llamado de un equipo que está buscando entrenador para 2024. “Hay contacto con mi representante. Preguntaron si había disponibilidad para ir a un club, pero todavía no es nada firme”, se sinceró.

Por otro lado, Balbo destacó a Argentinos Juniors, Defensa y Justicia y Talleres de Córdoba como equipos a los que trata de ir a ver cada vez que puede, por ser los que más se aproximan a su estilo futbolístico. “Me gusta un estilo y trato de ir a ver partidos de los equipos que tienen ese estilo. También otros, un poco más aburridos, porque trabajo en el medio y necesito conocer entrenadores, jugadores y todos los equipos”, reconoció.

“De Estudiantes no quiero hablar”

Consultado por su frustrado paso por Estudiantes de La Plata que dio la sensación de haber reducido la demanda por sus servicios en el fútbol argentino, el entrenador reconoció que fue una experiencia fallida para su carrera. “De Estudiantes no quiero hablar, porque cada vez que hablo siempre hay polémica”, empezó diciendo.

Y agregó: “No tengo nada contra Estudiantes. Fue una experiencia y lógicamente no fue buena porque te vas, cuando te echan así, uno no tiene una experiencia buena. Pero me enriqueció muchísimo en varios aspectos, especialmente en la gestión. Yo hago un tipo de gestión y no la voy a cambiar, porque es mi mentalidad, mi idea, pienso que es buena, que así funciona y así soy yo. No voy a cambiar eso por una experiencia negativa”.

Los números de Abel Balbo en Estudiantes

Balbo llegó a Estudiantes de La Plata en octubre de 2022 firmando un contrato de un año, hasta diciembre de 2023. Sin embargo, solo permaneció en el club hasta el 6 de marzo, cuando fue echado por una seguidilla de malos resultados. En total, dirigió apenas 7 partidos, de los cuales ganó 2, empató 2 y perdió 3.