El próximo domingo 21 de abril a las 15:30 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, en lo que será el segundo Superclásico de la temporada, River y Boca se enfrentan por el partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, en búsqueda de un lugar en semifinales.

Sara Duque, la profesora de inglés de Julián Álvarez, estuvo presente en La Bombonera en el último encuentro del Xeneize, que fue triunfo por 1 a 0 ante Godoy Cruz con gol de Edinson Cavani, y luego del mismo hizo un posteo en su cuenta de Instagram, en el que también palpitó el duelo del domingo.

“¡Boca vs Godoy Cruz! ¡Qué partidazo! Hinchas de River, calma. No se pueden enojar con Sarinha porque esto no es ella, ¡es Penélope, uno de los muchos personajes de Sara! Con respecto a Sara, aún está decidiendo qué equipo apoyar en Argentina”, publicó junto a fotos suyas en el estadio.

Esta no es la primera vez que Duque visita La Bombonera, ya que en su visita anterior a Argentina, luego de que salga a la luz que era la profesora de Julián Álvarez, hizo una visita por algunas canchas del fútbol argentino, como la de Boca, el Más Monumental, el Libertadores de América y el Nuevo Gasómetro.

Además, en la previa del primer Superclásico de esta temporada, que fue empate 1 a 1 en la cancha del Millonario, Duque también hizo un posteo en su cuenta de Instagram. En aquella ocasión, fue con una predicción viral de Tik Tok, en la que daba el porcentaje de chances que tenía cada equipo de ganar, y terminó en 50% y 50%.

El posteo de Sara Duque cuando conoció el Más Monumental

“Una primera probadita inolvidable de la Copa Libertadores, magia en Argentina, dejándome con ganas de más La atmósfera eléctrica y la energía inolvidable me tenían enganchado. ¿Y adivina qué? Esto es solo el comienzo de una increíble aventura futbolística. Estén atentos”, posteó en su cuenta de Instagram junto a una foto suya en el campo de juego del Monumental luego de la victoria de River ante The Strongest por 2 a 0.

El posteo de Sara Duque cuando conoció a La Bombonera

“Hoy viví la experiencia inolvidable de presenciar un partido desde un palco en la mítica Bombonera. WOWW. Los hinchas, una locura total. Ni hablar de la previa,donde pude ver cómo viven intensamente antes del partido: birra, comida, cumbia y baile. Durante el partido, la hinchada está a full con los cantos, sin parar ni un segundo desde el pitazo inicial hasta el final! La atmósfera del estadio es única, me dio piel de gallina. Ver cómo los argentinos viven el fútbol es inexplicable. Qué emoción vivir este increíble deporte en este maravilloso país!!”, publicó en aquella oportunidad, el día que Boca venció a Newell’s por 1 a 0.