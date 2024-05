Este lunes, el periodista de BOLAVIP Germán García Grova confirmó que hay un interés concreto para que Lucas Robertone se ponga la camiseta de River Plate de cara a la segunda mitad del año. Inclusive, añadió que ya existen conversaciones entre las partes implicadas, por lo que el Millonario podría reforzar la zona medular más temprano que tarde.

Robertone, de 27 años de edad y surgido de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, acaba de descender hacia la segunda categoría del fútbol de España con Almería, por lo que ya habría tomado la determinación de no continuar en la mencionada institución ibérica. Así las cosas, ya comenzó a analizar otras posibilidades para su futuro.

Sin embargo, lo cierto es que el nacido en Concordia, provincia de Entre Ríos, cuenta con un pasado que perturba a los hinchas del equipo comandado estratégicamente por Martín Demichelis. Es que, cuando era bastante más joven, supo despacharse con publicaciones realmente polémicas a favor de Boca y en contra de River.

“Ser de Boca es un sentimiento que no se explica, se lleva bien adentro. Boca sos la droga de mi corazón”, supo expresar Robertone allá por 2013 por intermedio de su cuenta de X. “A River lo vuelvo loco mamá, con la azul y amarilla”, añadió por el mismo medio un tiempo después, ya en 2024, cuando todavía era un adolescente.

Lucas Robertone en Almería.

Pero esas manifestaciones no fueron las únicas, ya que también supo escribir otras publicaciones muy contundentes al respecto: “Que distintos somos Gallina”, “Otra vez será Gallina, otra vez será” y “Gallina esperanos un poquito más, ya nos vamos a encontrar” fueron algunas expresiones más de Robertone, alrededor de esa misma época.

Inclusive, allá por el año 2018, Robertone se hizo presente en la Bombonera para ver un partido entre Boca y Unión. En aquel entonces ya había debutado en la Primera de Vélez y acumulaba una interesante cantidad de partidos con el Fortín. Por ello es que, al enterarse, los hinchas de la institución de Liniers se enojaron de forma contundente.

“A partir de ahí tuve que dejar de hacerlo, obvio. No quisiera que vuelva a pasar. Yo creo que la gente de Vélez sabe lo que siento por el club y no creo que haya un malentendido con eso. Yo me debo a Vélez desde siempre, le debo todo. El club es mi segunda casa, llegué a los 13 años. En ese momento la pasé un poco mal pero al club lo respeto y lo pongo en primer lugar”, había señalado al respecto.

El día que Robertone puso a River por sobre Boca

“Me gustaría que me dirija Gallardo. Está demostrado que sabe mucho de fútbol y creo que podría aprender muchas cosas. Depende del momento. Si es hoy, te digo River por sobre Boca, pero en un futuro dependerá del momento mío y de cada club”, indicó en 2020.

Robertone, con ganas de recalar en River

Desde el entorno de Lucas Robertone aseguraron que “la cláusula no será un problema” en caso de que el Millonario quiera desembolsar el monto estipulado para que el jugador salga por esa vía de Almería.