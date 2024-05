Los puntajes de Boca vs. Talleres por la Liga Profesional: Jugador x Jugador

Sergio Romero (7): Fue inquietado de forma recurrente por Talleres. Sin embargo, mantuvo la línea durante todo el encuentro, exponiendo un par de tapadas más que interesantes.

Marcelo Saracchi (3): La pasó mal de principio a fin debido al atrevimiento de Ramón Sosa. Paralelamente, el perfil cambiado le impidió lastimar con sus escaladas.

Lautaro Di Lollo (5): No cometió errores groseros pero no se sintió del todo cómodo con la presencia de Girotti. Perdió más de lo que ganó a la hora de los duelos.

Cristian Lema (5): Al igual que su compañero de zaga, no tuvo fallas graves pero no transmitió seguridad en ningún momento. Bien de arriba pero no tanto por abajo.

Lautaro Blanco (5): No pasó grandes sobresaltos en la contención. De todas maneras, no tuvo la importancia de otros compromisos a la hora de proyectarse al ataque.

Cristian Medina (4): De mayor a menor. Luego de un primer tiempo lúcido y con un gran despliegue, se fue diluyendo de manera clara y progresiva en la etapa complementaria.

Ezequiel Fernández (6): Como siempre, uno de los más importantes para Boca. Clave en la contención y muy criterioso para asociarse, desprenderse y pisar el área por sorpresa.

Guillermo Fernández (6,5): Muy buen rendimiento del volante Xeneize. Efectivo a la hora de la recuperación y muy preciso distribuyendo el esférico. Expuso inteligencia y claridad.

Vicente Taborda (3,5): Tuvo la responsabilidad de reemplazar a un jugador clave como Zenón y no estuvo a la altura. Apareció de forma aislada y se mostró irresoluto e inconexo.

Miguel Merentiel (4): La entrega y el sacrificio de siempre, aunque bastante errático en las culminaciones. Se movió por todo el frente de ataque pero no logró gravitar.

Edinson Cavani (5): Comenzó obligando y siendo peligro constante con su presencia en el área. Sin embargo, se fue apagando de forma contundente en el segundo tiempo.

Ingresaron:

Marcos Rojo (5): No se mostró del todo seguro en el campo.

Jabes Saralegui (5): Le costó meterse en el partido.

Lucas Janson (-): Escasos minutos en el campo de juego.