Este jueves comienza la Copa América que se celebra en los Estados Unidos y como en todas las ediciones, previo al partido inaugural, se realizará un show de apertura que en esta ocasión estará a cargo del artista colombiano Feid, más conocido como Ferxxo.

La inauguración se llevará a cabo en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta y comenzará a las 20.00 horas de Argentina y será televisada por TyC Sports, con cualquier cableoperador, y TV Pública y Telefé, de manera abierta. Luego, el partido de la Scaloneta ante Canadá está programado para las 21.00 horas.

Quién es Feid, el artista de la inauguración de la Copa América 2024

Feid, artista oficial de la Copa América 2024.

Feid fue el cantante elegido para realizar el show de apertura de la Copa América 2024. El colombiano de 31 años, que además es productor y compositor, lanzó su primer álbum, Así como suena, en noviembre de 2017 que le permitió entrar en la lista Billboard.

Desde entonces lleva seis álbumes de estudio, ganó un premio Heat Latin Music a mejor artista masculino en 2023, entre otras 12 distinciones individuales. Además de éxitos como Luna, La Inocente o Classy 101, este último en colaboración con Young Miko.

Su nombre artístico ha sufrido varios cambios porque su verdadero nombre es Salomón Villada Hoyos y su primer apodo fue “Rayo”, pero esto generó confusión con otro artista colombiano que ya llevaba ese mote. Entonces, optó por cambiarlo por Faith (fe en inglés) que luego mutó a Feid.

“Realmente, fue porque la primera entrevista que tuve en mi vida, la persona que me estaba entrevistando me dijo ‘fa-íd’, y yo como que no quería tener ese problema porque era muy incómodo decirle a la persona cómo decir mi nombre”, reveló en una entrevista a la revista Billboard.

Hasta que en 2020 dio con su nuevo “alter ego”: El Ferxxo, que se aferra más a un estilo más colombiano en su música. “Empece a ser más fiel a lo que yo soy y a mis raíces de Colombia. Abrí una puerta que en este momento es la puerta mas chimba que he abierto en mi vida, que fue la de mi identidad y la del Ferxxo. Me demoré mucho en darme cuenta que eso fue que debí hacer para conectarme real, real con la gente”, reveló.

Así, se popularizó en su país al utilizar vocablos en sus letras propios de su país natal, lo que lo llevó a encontrar un estilo propio que lo disparó al éxito. Uno de ellos es MOR, que proviene de la palabra “amor” y se utiliza para referirse a alguien o algo muy apreciado.

Qué canal pasa la Copa América 2024

Las tres señales que pasarán todos los partidos de la Argentina en la Copa América 2024 son Telefé, TyC Sports y TV Pública, pero habrá encuentros de otras selecciones que serán exclusivos de DirecTV.

Telefé: 10 en Flow, 12 en Telecentro, 123 de DirecTV.

Tyc Sports: 101 en Flow, 106 en Telecentro y 621 en DirecTV.

Tv Pública: 11 en Flow, 8 en Telecentro y 121 en DirecTV.

El calendario de la Copa América

El torneo que tendrá representantes de todo el continente se disputará a partir del jueves 20 de junio. El partido inaugural se jugará en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta y tendrá a Argentina y Canadá como protagonistas, y el certamen tendrá su final se cerrará en el Hard Rock Stadium de Miami el domingo 14 julio.

La fase de grupos se disputará del 20 de junio al 2 de julio. Tras un par de días de descanso, entre el 4 y el 6 de julio se llevarán a cabo los cuartos de final. Por su parte, las semifinales se jugarán el 9 y 10 de julio. El tercer puesto, en tanto, será el 13 de julio; mientras que la final tendrá lugar el 14 de julio, como se mencionó anteriormente.

CONMEBOL también informó cómo será la dinámica de la competencia respecto a las sedes. El grupo de Argentina (A) y el de Estados Unidos (C) se jugarán en la parte este y centro del país anfitrión. Por su parte, el grupo de México (B) y el de Brasil (D) tendrán lugar en el oeste y centro. Los cuartos de final se disputarán en el oeste y centro; mientras que las semifinales y la final tendrán lugar en el este.

Fixture de la Selección Argentina

Argentina es cabeza de serie del Grupo A y debutará el jueves a las 21.00 ante Canadá. Luego, el martes 25 chocará las 22.00 frente a Chile y cerrará su participación en esta zona cuando se mida ante Perú el sábado 29 desde las 21.00.

Cabe mencionar que los dos primeros de cada grupo avanzarán a cuartos de final. Además, los dos clasificados del Grupo A se enfrentarán a los del Grupo B integrado por Venezuela, México, Jamaica y Ecuador.