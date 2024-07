El lateral derecho no es prioridad dentro de la consideración del cuerpo técnico y podría continuar su carrera en el país vecino.

No es titular en River y podría irse a Brasil: lo quieren Sao Paulo y Botafogo

No es ninguna novedad que Andrés Herrera está en el foco de los cuestionamientos por parte de los hinchas de River Plate. Es que el lateral derecho nunca terminó de encontrar una regularidad en sus rendimientos en el elenco Millonario, por lo que cuenta con grandes chances de marcharse.

Inclusive, el surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo de Almagro ha perdido la titularidad con el uruguayo Agustín Sant’Anna. Inclusive, otros nombres propios como los de Santiago Simón y Sebastián Boselli han sido improvisados en ese sector del campo de juego.

Así las cosas, el carrilero de 25 años de edad se perfila como uno de los prescindibles del cuerpo técnico encabezado por Martín Demichelis en el presente mercado de pases. Y empiezan a aparecer pretendientes en el horizonte para llevárselo más temprano que tarde.

Según informó Radio Continental en las últimas horas, hay dos equipos realmente importantes de la máxima categoría del fútbol brasileño que se interesaron en los servicios del nacido en la provincia de Corrientes. Y podrían quedárselo en esta ventana de transferencias. Son Sao Paulo y Botafoto.

Andrés Herrera en acción.

Sin ir más lejos, el Tricolor ya habría iniciado conversaciones con el entorno del futbolista para conocer su postura y averiguar condiciones. Luis Zubeldía, director técnico de la popular institución brasileña, habría pedido expresamente el desembarco de Herrera para reforzar la última línea.

En medio de ese panorama, en River no cierran las puertas en lo más mínimo a una posible negociación. Si bien Demichelis lo tiene en cuenta y no lo ha marginado por completo, no pondría ninguna traba si aparece en el horizonte una propuesta interesante.

Cabe recordar que, en febrero de 2022, River desembolsó 2.500.000 dólares por el 70 por ciento del pase de Herrera, quien tiene contrato con el Millonario hasta diciembre de 2026. En tanto, el otro 30 por ciento de la ficha continúa perteneciendo a San Lorenzo.

Encuesta ¿River debe dejar ir a Herrera? ¿River debe dejar ir a Herrera? YA VOTARON 0 PERSONAS

Los números de Herrera en River

Andrés Herrera acumula 3 anotaciones y 7 asistencias al cabo de 80 compromisos de carácter oficial con el conjunto Millonario.

La cotización actual de Herrera

Según lo expresado por el sitio web especializado Transfermarkt, Andrés Herrera cuenta en el presente con un valor de mercado de 1.700.000 euros.