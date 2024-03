En las primeras horas luego de lo que sucedió con Javier Altamirano en el duelo entre Estudiantes y Boca en UNO, trascendieron diversas novedades al respecto. El chileno que sufrió una convulsión en pleno partido por la Copa de la Liga pasó la noche internado y tempraneramente, este lunes fue derivado a otro centro médico para que continúe su seguimiento y su evaluación, ya que los médicos buscan encontrar el motivo de lo que le sucedió.

Entre otras cuestiones que salieron a la luz en las horas posteriores a lo que le pasó a Altamirano, también trascendió de manera formal el diálogo que tuvo el árbitro Fernando Echenique con las partes de Boca y Estudiantes que terminaron por suspender el partido en La Plata tras la salida del futbolista chileno del estadio en la ambulancia.

Mediante una cámara exclusiva de ESPN, medio encargado de la transmisión del partido, se tuvo acceso a la charla entre Diego Martínez, Eduardo Domínguez, Edinson Cavani, José Sosa y Fernando Echenique junto a su cuerpo arbitral.

El diálogo completo entre los protagonistas que derivó en la suspensión del Estudiantes – Boca

-Cavani (a Eduardo Domínguez): “Nos fuimos porque queríamos alejarnos porque el chico la estaba pasando mal, y ellos (los hinchas) gritaban y puteaban“.

-Fernando Echenique (a José Sosa): “¿Vos como te sentís? Porque la verdad que los pibes están mal“.

-Sosa: “Ahora vamos a hablar todos juntos, pero por lo menos vamos adentro con todos, porque sino se hace show con la gente y quedan mal ellos (la delegación de Boca)“.

-Echenique: “Vamos a hacer una cosa: charlalo allá y lo decidimos después“.

Unos minutos después, los protagonistas regresaron al campo de juego y volvieron a dialogar con el colegiado, no sin antes saber que Javier Altamirano ya se encontraba estable en el hospital.

-Echenique: “El pibe (Altamirano) está bien, ya está, pero se va a suspender“

-Cavani: “Vamos a ver lo que dice Sosa“

-Echenique (a Cavani): “¿Sabés por qué no se va a jugar? (Los jugadores de Estudiantes) Están totalmente mal. Tranquilo, no te vuelvas loco“.

-Diego Martínez (a Echenique): “¿El chico está bien?“.

-Pablo González (árbitro asistente): “Está estable“.

-Cavani: “Por eso, ya está entonces“.

-Echenique: “No se juega, quédense tranquilos“.

-Cavani: “¿Él (Altamirano) está bien?“.

-Sosa: “No sé, estamos esperando. Tiene ahí a la mujer con el nenito así que, para que no estén con este quilombo de la gente….“

-Echenique: “Primero el pibe muchachos. Vamos adentro, listo“.

Tras esta última frase del colegiado, cada uno se retiró al vestuario y comenzaron a emprender la retirada de UNO, a sabiendas que el encuentro ya quedaba definitivamente suspendido. Antes de retirarse del estadio, Fernando Echenique habló sobre lo sucedido.

Las declaraciones de Echenique acerca de lo que pasó con Javier Altamirano

Emiliano Raddi, periodista de ESPN, charló con el árbitro encargado del Estudiantes – Boca, y allí el propio Echenique contó lo que se vivió en el campo de juego con la traumática situación de Altamirano.

“Lo que sucedió, lo charlamos. Los muchachos de Estudiantes estaban mal animicamente y su decisión era no seguir el partido. La gente de Boca dijo lo mismo. Se determinó suspender el partido. Yo no veo la situación de Altamirano porque estaba de espaldas siguiendo la pelota, pero escuché un grito de Estudiantes y lo veo tirado, con Ascacibar agarrándolo. Después se metieron todos a socorrer y si te soy sincero, no me acuerdo más nada. De los dos lados tuve la predisposición para suspender el partido, en todo momento“, señaló el referí.