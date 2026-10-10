River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 12 del Torneo Clausura

River Plate y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Estadio Monumental, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

River Plate es local ante Estudiantes de Río Cuarto este sábado 10 de octubre en el Estadio Monumental por la 12ª jornada del Torneo Clausura.

River Plate llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Estudiantes de Río Cuarto tratará de dar el golpe.

Horario del partido

Argentina: 21:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

River Plate viene de perder 1-2 como local ante Huracán. El equipo ocupa el puesto 10 con 13 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Atlético Tucumán.

Estudiantes de Río Cuarto perdió 1-2 como local ante Racing en la fecha anterior. Estudiantes de Río Cuarto está 15° en la tabla con 6 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Belgrano.

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El historial entre River Plate y Estudiantes de Río Cuarto

River Plate y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentaron 1 vez en los últimos años: 1 triunfo de River Plate.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 22/03/2026 Estudiantes de Río Cuarto vs. River Plate 0-2 Liga Profesional Argentina

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Barracas Central vs. Huracán — sábado 10 de octubre, 15:45 hs

Central Córdoba vs. Estudiantes — sábado 10 de octubre, 17:00 hs

Tigre vs. Banfield — sábado 10 de octubre, 19:15 hs

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra — domingo 11 de octubre, 14:45 hs

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — domingo 11 de octubre, 17:00 hs

Platense vs. Argentinos Juniors — domingo 11 de octubre, 17:00 hs

Racing vs. Belgrano — domingo 11 de octubre, 19:15 hs

Talleres vs. Independiente — domingo 11 de octubre, 21:30 hs

Lanús vs. Vélez — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs

En síntesis