River vs. Estudiantes de Río Cuarto, EN VIVO por la Fecha 12 del Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En el Monumental y con la necesidad imperiosa de hacerse con los tres puntos, el Millonario mide fuerzas con el elenco cordobés.

Este sábado, por la Fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, River Plate recibe a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Monumental de Núñez y con el arbitraje de Nazareno Arasa. Lo hace con la obligación de quedarse con la victoria para recuperar terreno en el certamen doméstico.

Los comandados estratégicamente por Leonardo Ponzio llegan a este compromiso luego de una dura derrota como locales de Huracán. Como consecuencia de ello, el Millonario quedó sin margen de error, no solamente en lo estrictamente relacionado con el Torneo Clausura, sino también con respecto a la Tabla Anual.

Por su parte, los dirigidos por Rubén Forestello están con la soga al cuello en torno a la lucha por la permanencia. El León del Imperio necesita de prácticamente un milagro para permanecer en la máxima categoría del fútbol argentino luego de una flojísima campaña. De hecho, pueden descender esta misma jornada.

Probables formaciones de River y Estudiantes de Río Cuarto

RIVER: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Cruz Meza o Lautaro Pereyra; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

ESTUDIANTES (RC): Lautaro Herrera; Gonzalo González, Matías Valenti, Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Fernando Rodríguez; Alejandro Cabrera, Tomás González, Gabriel Alanís; Martín Garnerone e Ibrahim Hesar.

La previa de River vs. Estudiantes de Río Cuarto

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La tabla del Torneo Clausura