Para dicho encuentro, Insua no podrá contar con ninguno de los tres refuerzos ya que Carlos Auzqui pi cuestiones administrativas no pudo ser habilitado, Federico Girotti no dieron los tiempos y el uruguayo Gastón Ramírez recién llegó al país y no fue presentado.

De todas maneras, pondrá el mejor equipo que tiene a disposición, contará con Gastón Campi en lugar de Gonzalo Lujan y no podrá utilizar a Agustín Martegani quien por una molestia en el soleo y sus ganas de salir del club, según manifestó el Dt en conferencia de prensa, no está entre los convocados.

El Ciclón superó los playoffs de octavos de final, luego de haber culminado como segundo del grupo H, con 8 puntos, y vencer 3-0 a Independiente Medellín. En la Liga Profesional finalizó 3° y perdío 2-0 con Tigre como local en la última jornada.

¿La formación del equipo?

Augusto Batalla; Rafael Pérez, Gastón Campi, Gastón Hernández, Agustín Giay; Jalil Elías, Gonzalo Maroni, Malcom Braida; Iván Leguizamón, Adam Bareiro y Nahuel Barrios.

Los concentrados:

Del otro lado, Sao Pablo cosechó 16 puntos en el grupo D que compartió con Tigre, logró cinco victorias y una derrota, finalizó primero y avanzó de forma directa a los octavos. En el Brasileirao, se encuentra en el puesto 8, de 20 equipos, producto de 26 puntos en 17 partidos. En la previa de su viaje a Buenos Aires empató 0 a 0 con Bahía.

Al igual que el Ciclón, el Tricolor no podrá contar con sus recientes adquisiciones James Rodríguez y Lucas Moura, quienes por cuestiones vinculadas con los plazos de CONMEBOL; no lograron entrar dentro de las modificaciones.

A su vez, Otra baja significativa para los brasileños es la de Jonathan Calleri, quien sí está inscripto desde antes pero que se recupera de una lesión muscular y no llegaría incluso al partido de vuelta el 10 de Agosto en el Morumbí.

¿La formación del equipo?

Rafael; Rafinha, Robert Arboleda, Diego, Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson; Wellington Rato, Luciano Neves, Rodrigo Nestor; Alisson. DT: Dorival Júnior.

Los concentrados:

¿Cómo ver el partido en vivo? ESPN Argentina Star +

Hora: 19hs

A: Wilmar Roldan (COL)

A1: Wilmar Navarro (COL)

A2: Jhon Leon (COL)

4to: Carlos Betancur (COL)

VAR: Juan Lara

AVAR: Edson Cisternas (CHI)

Ultimo Partido entre San Lorenzo vs Sao Pablo en el NG: La última vez que San Lorenzo enfrentó a São Paulo fue el 1ro de abril de 2015 por Copa Libertadores, lo ganó el Ciclón por 1-0 luego de un gran gol de Martín Cauteruccio.