Se confirmaron los árbitros de la fecha 14 del Torneo Clausura: quién dirige Independiente – Boca y River – Racing

Este martes, luego de la culminación de la fecha 13, se hicieron oficiales los designados para impartir justicia en los quince partidos de la jornada 14 del Torneo Clausura.
Cabe destacar que será una fecha compleja, ya que no solo quedan tres jornadas para que finalice la etapa de liga antes de los playoffs, sino que también se darán cuatro partidos intensos que definirán mucho: el clásico del Sur, entre Banfield y Lanús, Independiente vs. Boca, River vs. Racing y se cerrará con un duelo entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, clave para la tabla anual.
En este contexto, AFA confirmó a los árbitros de todos los compromisos de la fecha. En el Lencho Sola estará Facundo Tello, mientra que en Avellaneda, Nazareno Arasa será el encargado del duelo entre el Rojo y el Xeneize. Por último Leandro Rey Hilfer dirigirá el duelo en el Monumental. A continuación, las delegaciones de todos los partidos de la 14.
Los árbitros de la fecha 14
Viernes 23 de octubre
18.00 Gimnasia – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Agustín Méndez
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Javier Uziga
18.30 Gimnasia (Mza.) – Platense (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: Germán Delfino
AVAR: Javier Mihura
21.15 Tigre – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Gonzalo Creimermann
Sábado 24 de octubre
14.45 Banfield – Lanús (Interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Gastón Suárez
17.00 Talleres – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Federico Cano
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Manuel Girett
19.15 San Lorenzo – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez
VAR: Sebastián Bresba
AVAR: Maximiliano López Monti
21.30 Rosario Central – Huracán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
VAR: Yamil Possi
AVAR: Nelson Sosa
Domingo 25 de octubre
14.45 Aldosivi – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Lucas Comesaña
17.00 Independiente – Boca (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Gastón Monsón Brizuela
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Diego Romero
19.15 River – Racing (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Diego Bonfa
Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
VAR: Felipe Viola
AVAR: Diego Verlota
21.30 Central Córdoba – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: José Carreras
AVAR: Maximiliano Manduca
21.30 Barracas Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Joaquín Gil
Lunes 26 de octubre
19.00 Unión – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Martin Desposito
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Leandro Billanueva
21.15 Instituto – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Nicolás Ramírez
AVAR: Wenceslao Meneses
Martes 27 de octubre
19.00 Argentinos – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Eric Grunmann
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Iván Núñez