Se confirmó el día y la hora para el próximo Superclásico entre Boca y River

La Asociación del Fútbol Argentino oficializó todos los detalles para la disputa del Superclásico en la Bombonera, por la Fecha 15.

Este miércoles, la Asociación del Fútbol Argentino le puso punto final al misterio y confirmó los días y los horarios de las próximas tres fechas del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Hablamos de las fechas 13, 14 y 15, destacándose la presencia del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate.

En definitiva, el trascendental partido en cuestión, a desarrollarse en la Bombonera de Buenos Aires y por la decimoquinta fecha de la presente edición del certamen doméstico, se llevará a cabo el próximo domingo 1 de noviembre a las 15 horas de la República Argentina. Un momento que volverá a paralizar todos los corazones.

También se confirmó el día y la hora para una nueva edición del siempre apasionante Clásico de Avellaneda. Por la decimotercera fecha del Torneo Clausura y en pleno Día de la Madre, Racing Club e Independiente se encontrarán frente a frente el próximo domingo 18 de octubre, desde las 14:45, en el Cilindro.

Racing e Independiente volverán a verse las caras. (Foto: Marcos Brindicci)

FECHA 13

Jueves 15 de octubre

20.00 Huracán – Gimnasia (Zona B)

Viernes 16 de octubre

19.00 Defensa y Justicia – Instituto (Zona A)

21.30 Boca – Talleres (Zona A)

Sábado 17 de octubre

15.00 Banfield – Argentinos (Zona B)

17.30 Platense – Lanús (Zona A)

17.30 Ind. Rivadavia Mza. – Tigre (Zona B)

20.00 Vélez – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

20.00 Atlético Tucumán – Rosario Central (Zona B)

Domingo 18 de octubre

14.45 Racing – Independiente (Interzonal)

18.00 Estudiantes – San Lorenzo (Zona A)

18.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi (Zona B)

20.15 Belgrano – River (Zona B)

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Lunes 19 de octubre

19.00 Newell’s – Central Córdoba (Zona A)

19.00 Sarmiento – Barracas Central (Zona B)

21.15 Deportivo Riestra – Unión (Zona A)



FECHA 14

Viernes 23 de octubre

18.30 Gimnasia (Mza.) – Platense (Zona A)

19.00 Gimnasia – Sarmiento (Zona B)

21.15 Tigre – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de octubre

14.45 Banfield – Lanús (Interzonal)

17.00 Talleres – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 San Lorenzo – Newell’s (Zona A)

21.30 Rosario Central – Huracán (Zona B)

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Domingo 25 de octubre

14.45 Aldosivi – Belgrano (Zona B)

17.00 Independiente – Boca (Zona A)

19.15 River – Racing (Zona B)

21.30 Central Córdoba – Vélez (Zona A)

21.30 Barracas Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

Lunes 26 de octubre

19.00 Unión – Estudiantes (Zona A)

21.15 Instituto – Deportivo Riestra (Zona A)

Martes 27 de octubre

19.00 Argentinos – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)



FECHA 15

Viernes 30 de octubre

19.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia (Zona B)

19.00 Huracán – Tigre (Zona B)

21.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B)

21.15 Racing – Aldosivi (Zona B)

Sábado 31 de octubre

14.45 Defensa y Justicia – Independiente (Zona A)

17.00 Deportivo Riestra – Talleres (Zona A)

19.15 Vélez – San Lorenzo (Zona A)

21.30 Estudiantes – Instituto (Zona A)

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Domingo 1° de noviembre

15.00 Boca – River (Interzonal)

18.30 Newell’s – Unión (Zona A)

18.30 Belgrano – Barracas Central (Zona B)

20.45 Lanús – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

Lunes 2 de noviembre

19.00 Platense – Central Córdoba (Zona A)

21.15 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B)

21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona B)

DATOS CLAVE

AFA confirmó cronograma de las fechas 13, 14 y 15 del Clausura 2026.

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Boca Juniors y River Plate jugarán el Superclásico el 1 de noviembre.