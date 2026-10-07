Se confirmó el día y la hora para el próximo Superclásico entre Boca y River

Este miércoles, la Asociación del Fútbol Argentino le puso punto final al misterio y confirmó los días y los horarios de las próximas tres fechas del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Hablamos de las fechas 13, 14 y 15, destacándose la presencia del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate.
En definitiva, el trascendental partido en cuestión, a desarrollarse en la Bombonera de Buenos Aires y por la decimoquinta fecha de la presente edición del certamen doméstico, se llevará a cabo el próximo domingo 1 de noviembre a las 15 horas de la República Argentina. Un momento que volverá a paralizar todos los corazones.
También se confirmó el día y la hora para una nueva edición del siempre apasionante Clásico de Avellaneda. Por la decimotercera fecha del Torneo Clausura y en pleno Día de la Madre, Racing Club e Independiente se encontrarán frente a frente el próximo domingo 18 de octubre, desde las 14:45, en el Cilindro.
Racing e Independiente volverán a verse las caras. (Foto: Marcos Brindicci)
FECHA 13
Jueves 15 de octubre
20.00 Huracán – Gimnasia (Zona B)
Viernes 16 de octubre
19.00 Defensa y Justicia – Instituto (Zona A)
21.30 Boca – Talleres (Zona A)
Sábado 17 de octubre
15.00 Banfield – Argentinos (Zona B)
17.30 Platense – Lanús (Zona A)
17.30 Ind. Rivadavia Mza. – Tigre (Zona B)
20.00 Vélez – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
20.00 Atlético Tucumán – Rosario Central (Zona B)
Domingo 18 de octubre
14.45 Racing – Independiente (Interzonal)
18.00 Estudiantes – San Lorenzo (Zona A)
18.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi (Zona B)
20.15 Belgrano – River (Zona B)
Lunes 19 de octubre
19.00 Newell’s – Central Córdoba (Zona A)
19.00 Sarmiento – Barracas Central (Zona B)
21.15 Deportivo Riestra – Unión (Zona A)
FECHA 14
Viernes 23 de octubre
18.30 Gimnasia (Mza.) – Platense (Zona A)
19.00 Gimnasia – Sarmiento (Zona B)
21.15 Tigre – Atlético Tucumán (Zona B)
Sábado 24 de octubre
14.45 Banfield – Lanús (Interzonal)
17.00 Talleres – Defensa y Justicia (Zona A)
19.15 San Lorenzo – Newell’s (Zona A)
21.30 Rosario Central – Huracán (Zona B)
Domingo 25 de octubre
14.45 Aldosivi – Belgrano (Zona B)
17.00 Independiente – Boca (Zona A)
19.15 River – Racing (Zona B)
21.30 Central Córdoba – Vélez (Zona A)
21.30 Barracas Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
Lunes 26 de octubre
19.00 Unión – Estudiantes (Zona A)
21.15 Instituto – Deportivo Riestra (Zona A)
Martes 27 de octubre
19.00 Argentinos – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)
FECHA 15
Viernes 30 de octubre
19.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia (Zona B)
19.00 Huracán – Tigre (Zona B)
21.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B)
21.15 Racing – Aldosivi (Zona B)
Sábado 31 de octubre
14.45 Defensa y Justicia – Independiente (Zona A)
17.00 Deportivo Riestra – Talleres (Zona A)
19.15 Vélez – San Lorenzo (Zona A)
21.30 Estudiantes – Instituto (Zona A)
Domingo 1° de noviembre
15.00 Boca – River (Interzonal)
18.30 Newell’s – Unión (Zona A)
18.30 Belgrano – Barracas Central (Zona B)
20.45 Lanús – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
Lunes 2 de noviembre
19.00 Platense – Central Córdoba (Zona A)
21.15 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B)
21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona B)
DATOS CLAVE
- AFA confirmó cronograma de las fechas 13, 14 y 15 del Clausura 2026.
- Boca Juniors y River Plate jugarán el Superclásico el 1 de noviembre.
- El partido a las 15.00 se disputará en la Bombonera por la decimoquinta fecha.