Campeón con Newell’s y Vélez, capitán en la Selección Argentina, comentarista y panelista de televisión, ayudante de campo y ahora entrenador. El recorrido de Sebastián Domínguez continúa su marcha y, luego de años alejado del fútbol argentino, arranca su camino como DT. El ex defensor ya tiene cuerpo técnico conformado y está a la espera de una oportunidad para empezar a dirigir.

“Nada me llenaba y siempre pensaba en ser técnico. Y me convencí del todo en Qatar. Entrenar algo y que después saliera en el partido, salir a la cancha, trabajar al aire libre, el olor a pasto, la cancha regada, pelotas por todos lados… Y recordé que por algo todos los técnicos que tuve en mi carrera me dijeron ‘en algún momento vas a ser entrenador’. Y ese momento llegó”, aseguró el ex panelista de ESPN F90 en diálogo con Diario Olé.

Sobre el funcionamiento que desea para sus equipos, declaró: “Si vos me preguntás, mi equipo ideal sería un 4-2-3-1 con extremos a pierna cambiada. Porque si tengo que hacer superioridad numérica por adentro, quiero que vengan a jugar, que jueguen 4 contra 3 por adentro, quiero que los laterales sean muy dinámicos para hacer el ida y vuelta por las bandas”.

De todas formas, advirtió: “Para mí, adaptación es evolución. O sea, el entrenador que se adapta y que consigue que a través de esa adaptación el equipo evolucione, habla mucho más del técnico que del equipo. Yo creo que es mucho más fácil ejecutar las cosas que dependen del esfuerzo. Por eso mi metodología está mucho más enfocada en cómo compite el equipo más allá del sistema“.

El cuerpo técnico de Sebastián Domínguez

Seba empezó a armar su cuerpo técnico en mayo del 2023. Contará con Emiliano Papa de ayudante de campo, Ernesto Colman de preparador físico y Matías Bassi de metodólogo. Sobre el rol de este último, explicó: “Necesito a alguien al que yo le pueda cargar en una computadora mil trabajos diferentes, seccionarlos en distintos contenidos”.

“El día de mañana, para ser más práctico, decirle: ‘Matías, hoy hacemos posesión, necesito dos trabajos de posesión sin finalización’ y ahí tener una batería de 30 ejercicios para elegir y optar por el más acorde al rival que vamos a enfrentar. Me gusta mucho esa manera de trabajar, con esa metodología”, concluyó.