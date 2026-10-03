¡Segundo tiempo en marcha! Seguí Defensa 3-0 San Lorenzo EN VIVO: minuto a minuto por el Torneo Clausura

Desde las 14:45 en Florencio Varela, ambos equipos se medirán para seguir en busca de sus respectivos objetivos en lo que queda de la temporada. Seguí acá el minuto a minuto.

En lo que promete ser una jornada llena de fútbol, Defensa y Justicia y San Lorenzo abren el sábado en Florencio Varela en lo que será uno de los tres partidos del día que trae la fecha 11 del Torneo Clausura.

El Ciclón necesita recuperarse luego de la dura derrota en el Bajo Flores ante Boca, mientras que el Halcón de Varela quiere seguir luchando arriba en su zona y sueña con meterse entre los parciales clasificados a copas internacionales.

Desde las 14:45 en el Tito Tomaghello, el partido entre los dos equipos de la Zona A se podrá ver a través de ESPN Premium. En BOLAVIP tendrás el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso. Seguilo acá.

Incidencias del partido

YA ES GOLEADA EN EL PRIMER TIEMPO EN FLORENCIO VARELA: Barbona convirtió el 3-0 de Defensa y Justicia contra San Lorenzo en el #TorneoClausura.



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LA EMPUJÓ SOBRE LA LÍNEA Y ASEGURÓ EL SEGUNDO DEL HALCÓN: David Martínez puso el 2-0 de Defensa y Justicia contra San Lorenzo.



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EPAAA: picante cruce entre la Joya Farías y Auzmendi tras una jugada en ataque de San Lorenzo ante Defensa y Justicia.



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¡ES UN GOLAZO! Defensa salió jugando a la perfección desde abajo y, tras una gran jugada, Jeremías Lucco (20) definió bien para el 1-0 ante San Lorenzo.



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Minuto a minuto de Defensa – San Lorenzo

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Las formaciones de Defensa y San Lorenzo

Defensa y Justicia: Matias Borgogno, Fernando Román, David Martinez, Damián Fernández, Valentin Loza, Maximiliano Porcel, Santiago Sosa, David Barbona, Juan Gutierrez, Leandro Fernandez, Jeremias Lucco. DT: Julio Vaccari.

San Lorenzo: Jose Devecchi, Guzmán Corujo, Danilo Arboleda, Alejo Córdoba, Mathias de Ritis, Ignacio Perruzzi, Mauricio Cardillo, Nicolas Tripichio; Facundo Farias; Rodrigo Auzmendi, Alexis Cuello. DT: Rubén Darío Insúa.

El equipo arbitral de Defensa – San Lorenzo

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Eric Grunmann

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Joaquín Gil