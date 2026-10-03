Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Torneo Clausura

¡Segundo tiempo en marcha! Seguí Defensa 3-0 San Lorenzo EN VIVO: minuto a minuto por el Torneo Clausura

Desde las 14:45 en Florencio Varela, ambos equipos se medirán para seguir en busca de sus respectivos objetivos en lo que queda de la temporada. Seguí acá el minuto a minuto.

Defensa 3-0 San Lorenzo: ¡Segundo tiempo en marcha!
© DefensaDefensa 3-0 San Lorenzo: ¡Segundo tiempo en marcha!

En lo que promete ser una jornada llena de fútbol, Defensa y Justicia y San Lorenzo abren el sábado en Florencio Varela en lo que será uno de los tres partidos del día que trae la fecha 11 del Torneo Clausura.

+ Seguinos en

El Ciclón necesita recuperarse luego de la dura derrota en el Bajo Flores ante Boca, mientras que el Halcón de Varela quiere seguir luchando arriba en su zona y sueña con meterse entre los parciales clasificados a copas internacionales.

Desde las 14:45 en el Tito Tomaghello, el partido entre los dos equipos de la Zona A se podrá ver a través de ESPN Premium. En BOLAVIP tendrás el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso. Seguilo acá.

Incidencias del partido

Minuto a minuto de Defensa – San Lorenzo

Las formaciones de Defensa y San Lorenzo

Defensa y Justicia: Matias Borgogno, Fernando Román, David Martinez, Damián Fernández, Valentin Loza, Maximiliano Porcel, Santiago Sosa, David Barbona, Juan Gutierrez, Leandro Fernandez, Jeremias Lucco. DT: Julio Vaccari.

San Lorenzo: Jose Devecchi, Guzmán Corujo, Danilo Arboleda, Alejo Córdoba, Mathias de Ritis, Ignacio Perruzzi, Mauricio Cardillo, Nicolas Tripichio; Facundo Farias; Rodrigo Auzmendi, Alexis Cuello. DT: Rubén Darío Insúa.

El equipo arbitral de Defensa – San Lorenzo

  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • Árbitro asistente 1: Eric Grunmann
  • Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
  • Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Joaquín Gil
Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones