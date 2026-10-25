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Torneo Clausura

Así están la tabla anual y los cruces de playoffs del Clausura tras el triunfo de Boca

Una jornada intensa en este domingo 25 de octubre, donde cinco partidos modificarán todas las tablas.

Boca, puntero en la anual y clasificado a 8avos del Clausura: así están las tablas
© GettyBoca, puntero en la anual y clasificado a 8avos del Clausura: así están las tablas

Un domingo lleno de fútbol que se abrió de manera frenética. La fecha 14 del Torneo Clausura sostiene las tablas al rojo vivo, así como también empieza a definir los cruces de playoffs que comenzarán en la culminación de la etapa regular, a la que le queda esta jornada y las últimas dos.

En el primer turno de este domingo, Aldosivi dio el golpe al vencer a Belgrano por la mínima en Mar del Plata y, por ahora, sigue soñando con la salvación.

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Luego, en Avellaneda, se midieron Boca e Independiente, donde los del Vasco Arruabarrena se quedaron con el triunfo agónico gracias a Jagger Herrera. Con este triunfo, se aseguró la clasificación a 8avos de final del Clausura.

Tras la culminación del compromiso entre el Xeneize y el Rojo, River recibe a Racing en Núñez en otro partidazo de este 14° fecha. Por último, la jornada de domingo la cerrarán dos encuentros en simultáneo: Barracas Central ante Estudiantes de Río Cuarto y Central Córdoba ante Vélez.

Todos los partidos serán determinantes para la tabla anual y para los provisorios cruces de playoffs. Así están las cosas hasta el momento.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Huracán (8°B)
Belgrano (4°B) – Vélez (5°A)

Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)
Defensa (3°A) – River (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)
Lanús (4°A) – Sarmiento (5°B)

Boca (2°A) – Barracas Central (7°B)
Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)

La Tabla Anual 2026

  1. Boca Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Rosario Central – 56 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Argentinos Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Vélez Sarsfield – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Gimnasia de La Plata – 51 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Instituto – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. River Plate – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  10. Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
  11. Defensa – 46 puntos
  12. Estudiantes LP – 45 puntos
  13. Independiente – 43 puntos
  14. Huracán – 41 puntos
  15. Barracas Central – 40 puntos
  16. San Lorenzo – 40 puntos
  17. Sarmiento – 40 puntos
  18. Gimnasia (M) – 39 puntos
  19. Newell’s – 36 puntos
  20. Unión – 35 puntos
  21. Talleres – 35 puntos
  22. Tigre – 33 puntos
  23. Racing – 33 puntos
  24. Banfield – 32 puntos
  25. Atlético Tucumán – 31 puntos
  26. Platense – 30 puntos
  27. Central Córdoba – 26 puntos
  28. Deportivo Riestra – 23 puntos
  29. Aldosivi – 19 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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