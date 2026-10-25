Así están la tabla anual y los cruces de playoffs del Clausura tras el triunfo de Boca

Una jornada intensa en este domingo 25 de octubre, donde cinco partidos modificarán todas las tablas.

Un domingo lleno de fútbol que se abrió de manera frenética. La fecha 14 del Torneo Clausura sostiene las tablas al rojo vivo, así como también empieza a definir los cruces de playoffs que comenzarán en la culminación de la etapa regular, a la que le queda esta jornada y las últimas dos.

En el primer turno de este domingo, Aldosivi dio el golpe al vencer a Belgrano por la mínima en Mar del Plata y, por ahora, sigue soñando con la salvación.

Luego, en Avellaneda, se midieron Boca e Independiente, donde los del Vasco Arruabarrena se quedaron con el triunfo agónico gracias a Jagger Herrera. Con este triunfo, se aseguró la clasificación a 8avos de final del Clausura.

Tras la culminación del compromiso entre el Xeneize y el Rojo, River recibe a Racing en Núñez en otro partidazo de este 14° fecha. Por último, la jornada de domingo la cerrarán dos encuentros en simultáneo: Barracas Central ante Estudiantes de Río Cuarto y Central Córdoba ante Vélez.

Todos los partidos serán determinantes para la tabla anual y para los provisorios cruces de playoffs. Así están las cosas hasta el momento.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Huracán (8°B)

Belgrano (4°B) – Vélez (5°A)

Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)

Defensa (3°A) – River (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)

Lanús (4°A) – Sarmiento (5°B)

Boca (2°A) – Barracas Central (7°B)

Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)

La Tabla Anual 2026

Boca Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Rosario Central – 56 puntos – COPA LIBERTADORES Argentinos Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA Vélez Sarsfield – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 51 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA Defensa – 46 puntos Estudiantes LP – 45 puntos Independiente – 43 puntos Huracán – 41 puntos Barracas Central – 40 puntos San Lorenzo – 40 puntos Sarmiento – 40 puntos Gimnasia (M) – 39 puntos Newell’s – 36 puntos Unión – 35 puntos Talleres – 35 puntos Tigre – 33 puntos Racing – 33 puntos Banfield – 32 puntos Atlético Tucumán – 31 puntos Platense – 30 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 23 puntos Aldosivi – 19 puntos Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ

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La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026