Así están la tabla anual y los cruces de playoffs del Clausura tras el triunfo de Boca

Un domingo lleno de fútbol que se abrió de manera frenética. La fecha 14 del Torneo Clausura sostiene las tablas al rojo vivo, así como también empieza a definir los cruces de playoffs que comenzarán en la culminación de la etapa regular, a la que le queda esta jornada y las últimas dos.
En el primer turno de este domingo, Aldosivi dio el golpe al vencer a Belgrano por la mínima en Mar del Plata y, por ahora, sigue soñando con la salvación.
Luego, en Avellaneda, se midieron Boca e Independiente, donde los del Vasco Arruabarrena se quedaron con el triunfo agónico gracias a Jagger Herrera. Con este triunfo, se aseguró la clasificación a 8avos de final del Clausura.
Tras la culminación del compromiso entre el Xeneize y el Rojo, River recibe a Racing en Núñez en otro partidazo de este 14° fecha. Por último, la jornada de domingo la cerrarán dos encuentros en simultáneo: Barracas Central ante Estudiantes de Río Cuarto y Central Córdoba ante Vélez.
Todos los partidos serán determinantes para la tabla anual y para los provisorios cruces de playoffs. Así están las cosas hasta el momento.
Así está la llave de playoffs hasta el momento
Lado izquierdo de la llave
Instituto (1°A) – Huracán (8°B)
Belgrano (4°B) – Vélez (5°A)
Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)
Defensa (3°A) – River (6°B)
Lado derecho de la llave
Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)
Lanús (4°A) – Sarmiento (5°B)
Boca (2°A) – Barracas Central (7°B)
Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)
La Tabla Anual 2026
- Boca Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Rosario Central – 56 puntos – COPA LIBERTADORES
- Argentinos Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES
- Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Vélez Sarsfield – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia de La Plata – 51 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Defensa – 46 puntos
- Estudiantes LP – 45 puntos
- Independiente – 43 puntos
- Huracán – 41 puntos
- Barracas Central – 40 puntos
- San Lorenzo – 40 puntos
- Sarmiento – 40 puntos
- Gimnasia (M) – 39 puntos
- Newell’s – 36 puntos
- Unión – 35 puntos
- Talleres – 35 puntos
- Tigre – 33 puntos
- Racing – 33 puntos
- Banfield – 32 puntos
- Atlético Tucumán – 31 puntos
- Platense – 30 puntos
- Central Córdoba – 26 puntos
- Deportivo Riestra – 23 puntos
- Aldosivi – 19 puntos
- Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ