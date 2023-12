Juan Román Riquelme, que ganó las elecciones por una amplia mayoría (se llevó cerca del 65 por cientos de un total de 46 mil votos), ahora ya empieza a gestionar como presidente de Boca con la mente en un 2024 que tendrá como principales objetivos la Liga Profesional de Fútbol de Argentina y la Copa Sudamericana.

Al respecto, para pelear ambos frentes, la autoridad máxima del Xeneize por los próximos cuatro años, luego de algunos rumores que habían enfriado, aparentemente, la transferencia, habría avanzado en las últimas horas en el arribo de Arturo Vidal, conforme a una información publicada por TNT Sports, este martes 19 de diciembres.

El chileno acaba su contrato con el Athletico Paranaense este 31 de diciembre. A partir de ahí, quedará con el pase en su poder y podrá firmar libremente su contrato con Boca en las primeras horas del mes de enero del año que viene (en primera instancia el vínculo con el Xeneize sería por un año, es decir, hasta diciembre de 2025).

Arturo Vidal pidió a Juan Román Riquelme que avance en la operación

En el mismo medio citado anteriormente, en agosto último, Arturo Vidal dio todas las señales posibles para que Juan Román Riquelme tenga clara su intención de vestir la camiseta de Boca. ”Ahí es Román el que tiene que llamar. Él lo sabe. Tengo contrato hasta diciembre”. Además, comentó que, las veces que visitó la Argentina, se sintió querido por la gente: ”Las veces que he ido allá he recibido mucho cariño. Me reconocen lo que he hecho con mi selección”.

En esa misma línea, a fines de noviembre, el chileno (con paso por el Inter de Milán, Juventus y Fútbol Club Barcelona, entre otros) realizó un enigmático posteo en el que subió imágenes en las que se lo veía portando indumentaria con los colores de Boca y un mensaje que dio qué pensar: ”Con fuerza de voluntad y coraje, puedes superar cualquier obstáculo en tu camino!!! Vamos por un día más de trabajo”.

El equipo que quiere armar Juan Román Riquelme para el 2024

Juan Román Riquelme ahora, en su función como presidente, tiene la difícil tarea de armar un Boca competitivo que no tendrá la chance de jugar la Copa Libertadores. Por eso, Arturo Vidal sería parte de los futbolistas que la directiva Xeneize pretende para encarar el resurgimiento.

Además, suenan otros nombres como el de Éver Banega y Rodrigo Echeverría (en tanto que Yeferson Soteldo quedó descartado). Del mismo modo, restan algunos detalles contractuales con Huracán para que Diego Martínez asuma como el nuevo entrenador.