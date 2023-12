Las elecciones del domingo 17 de diciembre en la Bombonera (en la que votaron más de 46 mil socios, siendo esta cifra un nuevo récord para el fútbol argentino) decretaron a Juan Román Riquelme como presidente de Boca (y a Jorge Amor Ameal como vice). Y en ese nuevo rol como autoridad máxima de la institución, el Torero ya empezó a tomar decisiones.

Una de las primeras, homenajear a Carlos Bianchi. ¿Cómo? Bautizando el predio que la institución tiene en Ezeiza con el nombre del entrenador que ganó tres ediciones de la Copa Libertadores y dos de la Copa Intercontinental, entre otros títulos. Hasta entonces, el complejo se llama oficialmente ”Centro de Entrenamiento del Club Atlético Boca Juniors”, pero pronto llevaría el del Virrey.

Sabida es la gran relación que Juan Román Riquelme tiene con Bianchi, quien lo dirigió en Boca, primero, entre mediados de 1998 y fines del 2001. El técnico decidió no renovar con el Xeneize -aunque terminó retornando en enero del 2003-, mientras que el por entonces número 10 fue transferido en julio del 2002 al FC Barcelona y retornó a Boca en el 2007 ya cuando Miguel Ángel Russo estaba al mando del plantel.

Luego, lograron reencontrarse en 2013. Román, tras alejarse seis meses decidió reincorporarse a principios de aquel año cuando Daniel Angelici confirmó el retorno de Carlos Bianchi a la conducción técnica. Sin embargo, el proceso lejos estuvo de parecerse a la época dorada a fines del Siglo XX y principios de XXI. Eliminación en Cuartos de Final de la Copa Libertadores con Newell’s, penúltimo, séptimo y segundo, respectivamente en el Torneo Final 2013, Torneo Inicial del mismo año y Torneo Final 2014.

A raíz de este andar irregular, se vendría el despedido en aquella recordada conferencia en la que se hizo presente toda la comisión directiva en la sala improvisada debajo de una de las tribunas del estadio de básquet ubicado en Casa Amarilla. Bianchi se retiró por la puerta de atrás y nunca más regresó a Boca. Ahora, con Juan Román Riquelme como presidente, podría tener su tan merecido homenaje.

¿Carlos Bianchi volverá a Boca con Juan Román Riquelme como presidente?

Entre los rumores que alimentaron la campaña para las elecciones que terminaron siendo el domingo 17 de diciembre, estuvo el de un posible regreso de Carlos Bianchi a Boca, en caso de que Juan Román Riquelme fuese el ganador. Con los números de la votación sobre la mesa, el murmullo volvió a aparecer. De igual manera, no sería para estar al mando del plantel profesional, pero sí, tal vez, en alguna función de manager o asesor. No obstante, por el momento sigue siendo un mero trascendido.

El mensaje de Carlos Bianchi a Juan Román Riquelme por las elecciones en Boca

Juan Román Riquelme reveló que Carlos Bianchi le escribió durante los días en los que las elecciones en Boca estuvieron suspendidas. ”Me puso ‘te quiero, te felicito’ el día que di la conferencia hace una semana. Carlos me quiere mucho. me dijo: ‘Román, lo único que te pido, defendé como lo estás haciendo, que nadie puede quitarle el derecho al hincha a votar”, dijo el ahora presidente xeneize en el canal oficial de la institución.