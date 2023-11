Arturo Vidal, este jueves 30 de noviembre por la mañana, alimentó los rumores sobre su llegada a Boca –siempre y cuando Juan Román Riquelme gane las elecciones que, vaya uno a saber cuándo se llevarán a cabo-, con un posteo en su cuenta de Instagram con el que se mostró con indumentaria azul y amarilla, sumado a una descripción que da a pensar.

”Con fuerza de voluntad y coraje, puedes superar cualquier obstáculo en tu camino!!! Vamos por un día más de trabajo”, escribió el futbolista chileno que actualmente milita en el Athletico Paranaense de la Serie A de Brasil, quien podría convertirse en el primer refuerzo de Román como presidente de la institución xeneize.

Lo que más hace ver viable su arribo es que su contrato con el conjunto del Estado de Paraná vence dentro de un mes. Es decir, el 31 de diciembre del 2024. Por lo que a sus 36 años (misma edad con la que arribó Edinson Cavani) coordinaría su lazo con Boca Juniors en condición de jugador libre. Como sustento a esta chance, en Brasil ni se habla de una posible renovación.

Arturo Vidal dijo que espera el llamado de Boca

En una entrevista que le otorgó a TNT Sports en agosto, Arturo Vidal dijo que espera que activen desde la dirigencia de Boca: ”Ahí es Román (Riquelme) el que tiene que llamar. Él lo sabe. Tengo contrato hasta diciembre”. Además, comentó que se sintió querido por el público argentino: ”Las veces que he ido allá he recibido mucho cariño. Me reconocen lo que he hecho con mi selección”.

En esa misma línea, en 2020, el exBarcelona, Juventus e Inter de Milán, entre otros equipos, le dio like a una publicación en Instagram sobre un montaje en el que se lo veía con la camiseta de Boca. Por supuesto, los rumores no tardaron en reproducirse en aquel entonces. Tiempo después, aquella publicación puede hacerse realidad.