El próximo 30 de junio finalizará el actual contrato de Lionel Messi con Paris Saint-Germain. Y todo parece indicar que el nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, no renovará el vínculo con el poderoso combinado de la capital francesa. Los malos resultados, el escaso vuelo futbolístico y el maltrato por parte de los hinchas y de los periodistas es un cóctel explosivo.

Así las cosas, varias son las opciones que aparecen en el horizonte del experimentado futbolista de 35 años de edad que viene de ser campeón con la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Volver a Barcelona, recalar en otro peso pesado como Manchester City o Bayern Munich, mudarse a Estados Unidos o iniciar una aventura en Medio Oriente son algunas de ellas.

Sin embargo, por el momento no hay absolutamente nada definido con respecto al futuro de Messi, que ya no verá acción en la presente edición de la UEFA Champions League debido a la prematura eliminación de Paris Saint-Germain, en la instancia de octavos de final, contra Bayern Munich. Todo conspira contra su continuidad en Francia.

En medio de ese panorama, quien apareció en escena para referirse al futuro de Messi fue Germán Adrián Ramón Burgos, exarquero que supo defender el arco de la Selección Argentina y quien inició su carrera como director técnico luego de desempeñarse con sumo éxito como ayudante de campo de Diego Simeone en Atlético de Madrid.

En ese contexto, el Mono no hizo más que ilusionar a todos y cada uno de los hinchas argentinos y fundamentalmente a los de Newell's Old Boys de Rosario, donde dirigió recientemente: "Lo veo a Messi en el fútbol argentino. No sé si un partido o un campeonato, pero en Newell's se va a retirar, no tengo duda", avisó en diálogo con 'ESPN'.