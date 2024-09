Argentina es tierra donde el deporte motor es religión para una gran porción de la sociedad. Una pasión de multitudes, como quien dice. Eso se combina con el apoyo incondicional que se le muestra a sus representantes en cualquier disciplina, y tenemos fenómenos como el que se vive por estos días con Franco Colapinto. Pero en 2025 los argentinos pueden prepararse, porque en Valentín Perrone tendrán un nuevo representante por el cual alentar.

Apenas 16 años tiene, y no pisó suelo argentino en su vida. No obstante, como hijo del orgulloso argentino que es Marcelo Perrone, la vida de Valentín estuvo teñida de celeste y blanco desde que nació. “Me siento argentino, todo en mi casa es de Argentina“, le cuenta un emocionado Valentín a BOLAVIP en una entrevista exclusiva.

Nacer en Barcelona y no conocer Argentina no impidió que las costumbres le sean inculcadas desde niño: “Desde bien chico, con cinco, seis meses, mi abuela me daba mate. Mi madre se enfadaba con mi abuela porque ella me daba el mate a mí y a mi hermana. Desde bien chico he corrido con bandera argentina, siempre miro videos de Argentina, los partidos… Siempre fue Argentina. Yo me siento argentino“, relata, con una sonrisa que refleja tanto como sus palabras, el amor que siente por el país.

Argentina siempre estuvo presente en la vida de Valentín Perrone.

Días atrás se confirmó su llegada al Mundial de MotoGP. A su corta edad, tendrá la oportunidad de su vida en la estructura del Tech3, uno de los equipos más importantes de toda la competición. Todo iniciará, claro está, en Moto3, la menor de las tres categorías que corren en las pistas de todo el mundo. “Es un sueño para todos, mi papá desde que se enteró de la noticia está todos los días diciendo que estamos en el mundial. Yo creo que todavía no se lo cree”, reconoce Valentín.

Valentín Perrone y su pasión por las motos desde chico

– ¿Cuándo y cómo arranca tu pasión por la moto?

– La pasión arranca por mi abuelo, mi abuelo por parte de madre, a quien le gustan las motos desde bien chico. Creemos que ese fue el motivo por el que salí piloto, porque no hay nadie más de mi familia al que le apasionen las motos o que sepa del tema, sólo a mi abuelo.

Cuando cumplí tres años me regalaron mi primera moto. pero nadie de mi familia sabía nada, ni que había circuitos acá para entrenar ni escuelas para chicos ni nada. No sabían nada.

Fue un poco un ‘a ver qué pasa, lo llevamos al nene a que se divierta’, hasta que empecé a ir bien, a andar rápido y a ver que me gustaba. Ahí fue avanzando categorías, mejorando y bueno, hasta este año y el año que viene que voy a poder ir al Mundial.

Valentín se enamoró de las motos desde chico, sin que nadie supiera bien el por qué.

– No sé si tendrás recuerdos de aquellos tiempos… ¿Hay algo que se te haya quedado grabado de cuando empezaste en la moto?

– Mis primeros recuerdos son de entrenar con mi papá, que me enseñaba a rozar rodilla, ejercicios en una planada al lado de donde él trabajaba. Esos son mis primeros recuerdos, no me acuerdo mucho de mis primeros viajes pero siempre he viajado con mi papá en la furgoneta, a cualquier circuito ya sea dentro o fuera de España, íbamos los dos hablando tranquilos.

Cambio de mentalidad, equipo de trabajo y profesionalismo para llegar a MotoGP

Aquellas travesías en camioneta son añorados recuerdos por Valentín, pero también reconoce que había que hacer un cambio para dar el salto. Difícil, sacrificado y costoso, pero recompensante. Eso fue lo que hizo y lo que le permitió estar donde está hoy.

“Hace dos años que viajo con mi entrenador y con mi mental coach, ya más profesional. Al principio me costó, lo echaba de menos [a los viajes con su padre], sentía más presión y era todo mucho más profesional“, explica. “Siempre tuve claro que quería mejorar y nunca me tomé esto como un juego, así que hacer ese cambio y viajar con un profesional que está conmigo para crecer la verdad que fue un cambio grande y creo que ha sido la clave para dar el salto al mundial.”

"Hacer ese cambio y viajar con un profesional que está conmigo para crecer la verdad que fue un cambio grande y creo que ha sido la clave para dar el salto al mundial"

“El mayor cambio fue el año pasado“, admite Valentín. “Empecé a entrenar seriamente dos veces por día, dedicando mi vida sólo a entrenar y a las motos. Fue un año en el que me llamaron para correr la Red Bull Racing Cup, y en el que hice mi primer podio en la European Talent Cup. Fue como dar el primer paso hacia la cima”, agregó.

A pesar de su corta carrera, en su palmarés reposan la Copa Rieju 125cc, un subcampeonato de la ESBK Promo 3 y un par de victorias en la Rookies Cup, motivos que llevaron al Tech3 a ficharlo por dos temporadas, comenzando en 2025.

Los sacrificios personales… y de su familia

– Se puede ver todo el esfuerzo puesto en esto, pero ¿Cuáles son los sacrificios que uno no ve?

– En lo personal te puedo decir que los estudios. Los tuve que dejar de lado, era imposible. Entreno por la mañana y por la tarde. Le dedico mi vida a las motos, era imposible dedicarle seis horas de mi vida a estudiar. Por el momento lo aparté pero claro que me gustaría retomarlo cuando tenga un poco más de tiempo y poder terminarlos. En casa siempre me han apoyado pero quieren que complete los estudios.

"El sacrificio se hace a diario. Mi papá se levanta a las 7 de la mañana y hasta las 9 de la noche no regresa a casa, nunca ha tenido vacaciones. De hecho, todas las vacaciones que tenía las usaba para acompañarme a las carreras"

– ¿Y a nivel familiar?

– El sacrificio se hace a diario. Mi papá se levanta a las 7 de la mañana y hasta las 9 de la noche no regresa a casa, nunca ha tenido vacaciones. De hecho, todas las vacaciones que tenía las usaba para acompañarme a las carreras. Siempre ha trabajado muchísimo para llegar a tiempo en los pagos, para que yo y mi hermana podamos seguir, siempre han hecho todo lo posible para nosotros. Estoy muy agradecido y orgulloso de tener a los padres que tengo.

"Estoy contento de que mi primera vez en Argentina sea gracias a las motos; correr en Termas el año que viene será un sueño"

El Mundial de MotoGP tendrá como escenario destacado el Circuito de Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero. Allí se presentarán el 14, 15 y 16 de marzo tanto la categoría reina como Moto2 como Moto3, y allí Valentín Perrone conocerá su amada Argentina.

“No tuve la oportunidad [de viajar a Argentina], los vuelos son bastante caros y vengo de una familia normal, trabajadora. Nunca hemos tenido vacaciones, nunca hemos tenido nada. Todo el dinero, todo el presupuesto ha sido para las motos, para mi carrera deportiva. Estoy contento de que mi primera vez en Argentina sea gracias a las motos y poder correr en Termas el año que viene será un sueño“, cuenta.

Conocer argentina gracias a la moto, el sueño que cumplirá en 2025.

El público argentino estará eufórico, tanto por el hecho de que el MotoGP no se presentó en 2024, como por el hecho de tener un piloto que siente los colores por el cual alentar y que lo representará. Y eso espera Valentín: “El apoyo argentino, bancándome… Será un sueño. Correr en Termas, siempre he visto videos, miles de videos de carreras en Termas. Tener todo el apoyo será una locura. El apoyo argentino de las hinchadas siempre es muy grande“, expresa con ilusión.

La influencia argentina en la vida de Valentín Perrone no sólo se queda en las motos… “Duki, Bizarrap, Franco Colapinto son algunos de mis ídolos argentinos fuera de las motos. Son las personas que llevo viendo hace mucho tiempo y me gustaría llegar a conocer. Hace poco Biza me dio like a una foto, me puso muy contento la verdad. No me lo podía creer“, cuenta.

Cierre del 2024 y expectativas para su salto al Mundial

– Valentín, el anuncio fue muy importante, pero seguramente todavía queda trabajo por hacer en este año…

– Sí, me quedan dos fechas del campeonato europeo… Pero ya tengo la mirada puesta en el año que viene. Entrenar lo máximo posible para llegar lo mejor posible a Moto3. De momento no estamos trabajando con el equipo. Seguramente sea todo para inicios del año que viene.

– La estructura en la que vas a estar corriendo imagino que te hace especial ilusión

– Sí, no es sólo subir al mundial, sino hacerlo con un equipo así… Es un sueño hecho realidad, es uno de los mejores equipos de todo el campeonato así que es un sueño.

– ¿Cuáles son las expectativas?

– No me quiero poner expectativas de posición, simplemente quiero aprender lo máximo posible que creo que va a ser lo más importante. Y después disfrutar, disfrutar del año, de los viajes, los nuevos circuitos, de la moto cada vez que me suba arriba de ella, disfrutar del equipo. Simplemente eso, aprender y disfrutar.