La doble fecha FIFA de septiembre dejó mucha tela para cortar: trajo consecuencias, alegrías, tristezas y también sanciones. En la Selección Argentina insultan al aire por el castigo a Dibu Martínez, quien no podrá estar en los próximos dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 ante Venezuela y Bolivia.

El arquero de la Selección Argentina fue suspendido por lo sucedido luego del partido con Colombia donde agredió a un camarógrafo mientras lo grababa (también se suma el polémico gesto con la Copa América en el partido ante Chile). No es algo positivo, por supuesto.

Para el Comité Disciplinario, Dibu Martínez es culpable de “comportamiento ofensivo” por los actos antes descriptos. Por lo tanto, se perderá los dos partidos ante Venezuela en Maturín y ante Bolivia en el Monumental en el mes de octubre.

¿La Selección Argentina pierde mucho con la sanción de Dibu Martínez?

A primera vista, sí. Es el arquero titular del seleccionado argentinos desde hace bastante tiempo y multicampeón: Mundial, dos Copas América y Finalíssima. Siempre tuvo un rendimiento excepcional y muy importante, determinante. Sin embargo, creo que no se pierde demasiado.

Dibu Martínez y uno de los polémicos gestos que le valió una sanción (IMAGO / Photosport).

Que se entienda… Dibu es importantísimo para la defensa argentina y la declaración principal será que “perdemos a uno de los líderes”. Pero, Argentina está puntera, es una Eliminatoria que no presenta dificultades para los equipos más o menos armados. Recordemos, clasifican hasta seis y medio de diez países al Mundial 2026. No peligra la clasificación por no tener al arquero.

Venezuela, en Maturín, representa un encuentro mucho más difícil que Bolivia de local, pero uno supone que la selección albiceleste lo puede sortear. Hay un pequeño detalle, pero importante: Cuti Romero se pierde el partido ante la ‘Vinotinto’ por suspensión por lo que pasan a ser dos bajas importantes para dicho encuentro. Si en el macro no perdés, en lo individual, va a costar.

¿Quién será el arquero reemplazante de Dibu Martínez en la Selección Argentina?

Todavía no está definida la lista de convocados de Lionel Scaloni, pero se supone que hay tres nombres puestos y puede aparecer un cuarto. El primero es Gerónimo Rulli, nuevo arquero del Olympique de Marsella, un arquero con altos y bajos, pero cuando tiene altos son enormes rendimientos. Por ejemplo, lo sucedido en el fin de semana del clásico ante Lyon donde tuvo cinco atajadas de peligro y un penal detenido a Alexander Lacazette (su segundo en la temporada). Está teniendo un buen nivel, pese a algún error puntual en otro partido anterior.

Gerónimo Rulli, arquero de la Selección Argentina (IMAGO / SOPA Images).

En tanto, aparece Walter Benítez, quien es el más constante de todos los arqueros, porque rinde cada fin de semana en el PSV Eindhoven, invicto y campeón de la liga neerlandesa la pasada temporada. El caso de Juan Musso, otro de los posibles convocados, no juega nunca porque es el suplente de Jan Oblak en el Atlético de Madrid; pero, la temporada anterior fue campeón de Europa League.

Posiblemente, haya un cuarto arquero convocado. Generalmente, se lleva a un cuarto como sparring porque los ejercicios del puesto requieren de un cuarto integrante y entonces aprovechan para convocarlo. Ha sucedido una infinidad de veces y si hay un puesto en el que Lionel Scaloni ha realizado bastantes convocatorias ha sido del arquero, lo que le valió alguna crítica, incluso del ‘Pato’ Fillol.

Así, estos tres arqueros, Rulli, Benítez y Musso son números puestos para la convocatoria ¿Quién será el reemplazante del Dibu? Si nos guiamos por antigüedad, se supone que Rulli debería ser el arquero titular ante Venezuela.