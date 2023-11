A fin de octubre, France Football celebró una nueva gala del Balón de Oro y las repercusiones, a más de una semana de la ceremonia, siguen aflorando. La conquista de Lionel Messi por su gran última temporada sigue siendo controversial para un sector en el mundo del fútbol.

Este jueves fue el turno de Didier Deschamps de quejarse por la votación que le otorgó a la Pulga el galardón. El entrenador de la Selección Francesa, que cayó a manos de la albiceleste en la final de Qatar 2022, criticó efusivamente a quiénes no incluyeron a Mbappé en los principales puestos.

“Son votos que vienen de todas partes del mundo. Me sorprendió el voto de algunos. Que no pongas a Mbappé en el top 5… No voy a decir que sea deshonestidad, pero no estamos lejos de eso“, disparó el director técnico de los galos, campeón mundial en Rusia 2018.

Y luego habló sobre la posición final de su dirigido en la premiación: “Mbappé merecía ganar el Balón de Oro este año después de sus actuaciones en el Mundial. Que termine tercero ya es otra decepción. No digo que Messi no se lo merecía, ni Haaland tampoco. Él está decepcionado“.

En total, Messi se consagró con un total de 462 votos, con una gran diferencia sobre su escolta Erling Haaland, que totalizó 357. Más atrás, Mbappé completó el podio con 270.

La defensa de Dybala a Messi

Tras la ola de críticas por el premio al delantero de Inter Miami, su compañero en la Selección Argentina salió a respaldarlo: “Pueden decir que es porque soy amigo o compañero. Pero a nivel futbolístico, lo que ha hecho Leo durante su carrera es difícil sacarle el premio a mejor jugador del mundo, incluso en los años en que no lo ha ganado. Juega otro fútbol y que lo haya hecho durante tantos años seguidos tiene un mérito extra“.

“Creo que haber ganado el Mundial le quita la duda a todos. Nosotros sabíamos que era el mejor de la historia, que iba a serlo cuando dejara de jugar, pero para muchos necesitaba ganar ese título. Y ahora que lo ganó, supuestamente no merecía ganar el Balón de Oro. Es contradictorio, porque primero te exigen una cosa y cuando la tenés te dicen que no alcanza“, completó.