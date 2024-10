Hat-trick de Messi, récord con Inter Miami en la MLS y se acercó a Cristiano en la tabla de goleadores de la historia

A Lionel Messi le alcanzó con jugar menos de un tiempo para hacer estragos con Inter Miami. Fue goleada por 6-2 ante New England Revolution en la última fecha de la temporada regular de la MLS 2024. Con este resultado, llegó a los 74 puntos en toda la campaña y alcanzó el récord de puntuación en una misma temporada, el cual era precisamente de su rival (hizo 74 unidades en 2021).

Messi entró al minuto 12 del segundo tiempo con el partido igualado 2-2 por el doblete de Luis Suárez en el primer tiempo, luego de que el rival se había adelantado por los tantos del argentino Luca Langoni y el colombiano Dylan Borrero.

Con su ingreso, el partido cambió. Primero, participó en el gol de Benjamín Cremaschi para el 3-2. Y, después, metió tres goles para que la fiesta sea completa para el Inter Miami, que celebró la Supporters’ Shield de la MLS (mejor equipo de la fase regular).

Lionel Messi logra nuevo récord de la MLS con Inter Miami

En la temporada 2021, New England Revolution alcanzó los 74 puntos, que hasta hoy, era récord absoluto para cualquier equipo en una misma campaña. Con su triunfo y los goles de Messi, Inter Miami alcanzó esa misma puntuación para meterse también en la historia.

Los 3 goles de Lionel Messi ante New England Revolution

¿Cuántos goles lleva Lionel Messi en su carrera?

Por ahora, Lionel Messi lleva convertidos 849 goles en su carrera de casi 20 años. Eso lo convierte en el segundo máximo goleador en la historia del fútbol mundial. Sus números se dividen de la siguiente manera:

672 goles en Barcelona

33 goles en Inter Miami

32 goles en PSG

111 goles en la Selección Argentina

¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo en su carrera?

Por su parte, Cristiano Ronaldo lleva 907 goles marcados en su carrera y es el máximo goleador histórico del fútbol mundial. Le saca una diferencia de 58 tantos al crack argentino. Sus estadísticas se dividen de la siguiente forma:

450 goles en Real Madrid

145 goles en Manchester United

101 goles en Juventus

73 goles en Al Nassr

5 goles en Sporting CP

133 goles en la Selección de Portugal

Además, gracias a estos datos, es posible distinguir que Cristiano Ronaldo es el máximo goleador a nivel selecciones, ya que nadie marcó más tantos que él. Messi está a 23 anotaciones de alcanzarlo.

¿Quién tiene más hat-tricks: Messi o Cristiano Ronaldo?

Con este partido ante New England Revolution, Messi llegó a su hat-trick número 59. Sin embargo, Cristiano Ronaldo tiene más, al haber convertido 66 hat-tricks en su carrera.

La tabla de goleadores históricos del fútbol mundial

Cristiano Ronaldo: 907 goles Lionel Messi: 849 goles Josef Bican: 805 goles Pelé: 757 goles Romario: 745 goles Gerd Müller: 735 goles Ferenc Puskas: 704 goles Robert Lewandowski: 664 goles Jimmy Jones: 647 goles Eusébio: 621 goles

La polémica por los 6 goles que FIFA no le cuenta a Cristiano Ronaldo

Existe una polémica en torno a la cantidad de goles oficiales que tiene Cristiano Ronaldo. Es que hay seis goles suyos que generan discordia, ya que no serían contabilizados por la FIFA. ¿Por qué? Se trata de los tantos que marcó en la Copa de Campeones Árabes donde fue campeón con Al Nassr en 2023.

Este torneo lo organiza la Unión de Asociaciones de fútbol árabes (UAFA), una organización que no está reconocida por FIFA como miembro. Por lo tanto, el máximo organismo mundial no toma este torneo como oficial. Eso provoca que Cristiano Ronaldo pase a tener 901 goles.

Además, como si esto no fuera todo, si la FIFA no contabiliza este torneo, significaría que Cristiano no tendría títulos aún con Al Nassr desde que llegó en enero de 2023.