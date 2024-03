Ester Cunio tiene 90 años y puede contar con claridad cómo fue que Lionel Messi, sin siquiera saberlo, la salvó de ser secuestrada por Hamás el pasado 7 de octubre, después que dos miembros de la organización terrorista ingresaron a la colonia israelí Nir OZ con intenciones de llevarla hacia Gaza contra su voluntad. A la mañana siguiente, otros ocho integrantes de su familia fueron secuestrados.

La mujer, radicada en ese kibbutz desde los años 80′, respondió por la mañana al llamado a su puerta y vio entrar a los hombres que le dijeron que iban a llevársela. “Todo esto va a ser fuego”, le dijeron como amenaza según relató. Pero ella les advirtió que les sería muy difícil entenderse. “No me hables, porque yo tu idioma no lo sé y el hebreo lo hablo mal. Yo hablo en argentino, en castellano”, les explicó.

La narración de ese diálogo forma parte de un recorte de un documental que se volvió viral en las redes sociales, por la crudeza del relato, pero también por la evocación al mejor futbolista del mundo. “¿Qué es Argentina?”, respondió el terrorista de Hamás. “¿Vos mirás fútbol? Yo soy de donde es Messi”, le explicó la abuela. Y en ese momento su situación empezó a cambiar: “¡Messi! ¡A mí me gusta Messi!”, fue la inmediata reacción del hombre.

“Me agarró del brazo, me dio el revolver, la escopeta (un rifle de guerra), me puso la mano así (muestra sus dedos haciendo una “V” y nos sacaron una foto. Entonces, se fueron”, relató Ester Cunio, quien no deja de pedir que devuelvan con vida a sus nietos.

“Si él sabe que yo lo mencioné, que por él me salvé, ahora le pediría por mis nietos. Le diría que por favor ruegue por Dios que se los manden a él. Que trate de sacarlo, porque son chicos que valen oro. Uno David, el otro Ariel Cunio”, dijo la abuela como mensaje dirigido a Lionel Messi.

David fue secuestrado junto con su esposa, Sharon Alony Cunio, y sus hijas gemelas de tres años, Yuli y Emma. Madre y niñas fueron liberadas a cambio de prisioneros palestinos. A Ariel, su hermano, se lo llevaron junto a su novia, Arbel Lud.

¿Cuántos rehenes siguen cautivos en Gaza?

Según las cifras oficiales que se manejan en Israel, todavía son 130 los rehenes que continúan cautivos en Gaza, pero se estima que 31 de ellos habrían muerto. Actualmente se continúa negociando su liberación entre el gobierno israelí y Hamás, en gestiones que incluirían un cese del fuego, la excarcelación de palestinos detenidos en Israel y la entrada de mayor ayuda humanitaria.