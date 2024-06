Lionel Messi contó detalles del consejo de Martín Demichelis que le cambió la carrera: "No me sentía bien"

La entrevista de Juan Pablo Varsky a Lionel Messi que se conoció este lunes en Clank! dejó varias definiciones del capitán de la Selección Argentina y a la hora de recordar momentos claves de su carrera, el capitán sorprendió al mencionar una charla que tuvo con Martín Demichelis.

El diálogo entre ambos, que según el propio Leo fue clave para su carrera, ocurrió en 2014, año en el que compartieron plantel en el Mundial de Brasil. Para entonces, Micho era uno de los hombres de mayor experiencia del combinado que conducía Alejandro Sabella y se encontraba jugando en Manchester City, tras haber sido referente en el Bayern Múnich. Por su parte, La Pulga era uno de los mejores jugadores del planeta, pero tenía un inconveniente físico que arrastraba hacía tiempo.

En aquel entonces era común ver a Messi vomitar durante los partidos. Esa escena ya era cotidiana en Barcelona y también en la Selección Argentina y parecía ser un problema sin solución hasta que Demichelis se acercó al Diez.

“Hoy le doy mucha más importancia a todo eso, en 2014 sentía que tenía que hacer un cambio, no me sentía bien y podía sacarle mucho más rendimiento a mi físico también y Martín (Demichelis) me hizo conocer al doctor este al que estuve yendo un par de años y aprendí mucho con él“, reveló.

Se trataba del médico italiano Giuliano Poser, experto en medicina deportivo a quienes muchos califican de “gurú” en la materia. Y Leo lo visitó después del Mundial 2014 en Sacile, un pueblo al norte de Italia que ronda los 20.000 habitantes.

En 2015, Poser dio una entrevista al diario La Gazzetta Dello Sport en la que contó algunos pormenores del tratamiento al que sometió al mejor futbolista del mundo: “Eliminó la comida procesada y la reemplazó por comidas ricas en vitaminas, cereales, verduras, pescado y aceite de oliva”.

“Soy muy amigo de Demichelis y él le recomendó que me visitara. Tras el Mundial algo cambió. Messi tuvo la intuición y la humildad de intentar hacer algo diferente en su vida profesional”, detalló en ese entonces. Y agregó: “Los cambios que hicimos en él le han permitido entrenarse con mayor intensidad”.

Messi estaba por cumplir 29 años y sabía que para seguir siendo el mejor, debía cambiar algunas costumbres. Por eso, en la charla con Varsky, contó que eso no fue lo único que modificó: “Después le fui agregando, cambiando cosas, volviendo a hacer cosas que hacía antiguamente, pasa mucho por la confianza de quien te está guiando también e intentando ayudar y el saber qué te hace bien y qué no. Yo intenté crecer en ese sentido también, en el cuidado y la prevención“.

