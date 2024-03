Lionel Messi continúa perdiéndose partidos en Inter Miami. Su último encuentro fue el 13 de marzo (victoria 3-1 ante Nashville) y desde entonces no volvió a jugar por un problema físico. Tal es así que, además de los juegos de la MLS, tampoco pudo participar de la fecha FIFA con la Selección Argentina.

Por la mañana del viernes tomó la palabra Javier Morales, ayudante de campo de Gerardo Martino, y dio detalles de la situación del 10: “Está trabajando con los fisios. Está descartado para mañana (20:30 vs. New York City por la MLS), no va a estar disponible“.

De todas formas, el asistente del Tata fue optimista con su evolución: “Trataremos de hacer lo mejor para que esté el próximo miércoles con Monterrey (cuartos de final de la Concachampions) acá en casa“. Por último, explicó que Lionel “está trabajando para eso y por eso está descartado para mañana”.

Qué dijo Martino de Messi

Luego de la última derrota del equipo, al estratega le preguntaron por Messi y no quiso dar precisiones: “A Leo lo vemos en el día a día. Como dije en la semana, ya sale al campo a hacer trabajos, con el grupo de recuperación. Y lo vamos llevando semana a semana. Seguramente esta será una semana importante”.

Cuándo se juega Inter Miami vs. Monterrey

El primer duelo de la serie entre Inter Miami y Rayados se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de abril, en el DRV PNK Stadium, a partir de las 21 (hora de Argentina). La vuelta, en tanto, será el miércoles 10 de abril a las 23:30.

Cómo ver los partidos de Inter Miami

Todos los partidos de Inter Miami por la Major League Soccer de Estados Unidos pueden visualizarse a través de APPLE TV.