Luego de que se confirmara su destino mediáticamente en medio de tanta incertidumbre, finalmente este 7 de junio se hizo extraoficial que la negociación entre Lionel Messi e Inter Miami para que Leo se convierta en futbolista del equipo estadounidense era un hecho y que se daría como confirmado por parte del club en las próximas horas.

Como para confirmarlo aún más, el propio Messi rompió el silencio en diálogo con Sport y Mundo Deportivo desde su casa en París y allí, Leo se expresó contundentemente: “Tomé la decisión de irme a Miami. Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver a Barcelona, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro“.

Sin embargo, Leo también confirmó que aún no está todo cerrado sino que se están puliendo detalles que se terminarán de acordar en la reunión entre el club y su entorno, con Jorge Messi a la cabeza, en las próximas horas. “Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar ese camino“, manifestando que finalmente Inter Miami se impuso por encima de la opción de Al-Hilal en Arabia Saudita.

Además, Messi detalló que tuvo otras propuestas en Europa pero, luego de su salida del PSG, en el único equipo donde quería jugar en el viejo continente era en Barcelona. Y al ser imposibles, optó por rechazar cualquier otra alternativa que no sea la de Inter Miami.

Con este tema, Messi cerró la entrevista a los medios españoles siendo clarito: “Salir del foco es irme de Europa. Tuve ofertas de otros equipos europeos pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona y si no salía lo del Barcelona, analizándolo, pues salir del fútbol europeo y mucho más después de haber ganado el Mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado y vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día pero con la misma responsabilidad de querer ganar y de hacer las cosas bien siempre pero con más tranquilidad“. En las próximas horas, firmará contrato y comenzará su ciclo en la MLS.