Por su lesión, Messi quedó afuera del banco de Inter Miami ante New York City FC

Luego de lo que fue la derrota ante Houston Dynamo por la final de la U.S Open Cup, el Inter Miami dio vuelta la página pensando para preparar el importante duelo contra New York City, por la fecha 35 de la MLS, en donde busca meterse en zona de clasificación a los play off.

Para este importante encuentro, el entrenador de las Garzas, Gerardo Martino, mantuvo algunas dudas, debido a que la presencia de su capitán y figura, Lionel Messi, era una incógnita, ya que seguía recuperándose de la molestia física que lo tiene a maltraer desde hace algunas semanas.

Finalmente, del delantero argentino de 36 años tampoco estará presente hoy en la convocatoria del Tata Martino, ya que en sus redes sociales el Inter Miami compartió la formación titular para este encuentro, así como también los suplentes, y la Pulga no figura.

Este, es el tercer partido que el delantero argentino se pierde de forma consecutiva, y además de él, también estará nuevamente de baja Jordi Alba, quien también tiene una molestia muscular y se perdió la misma cantidad de encuentros que el argentino.

¿Cuándo volverá a jugar Messi para Inter?

Tata Martino no quiso adelantar en conferencia de prensa una fecha estimada para su regreso, lo que causó todavía más preocupación: “Va a jugar seguramente antes que termine la Liga. A partir de la previa del partido de hoy y en adelante iremos partido a partido definiendo la situación en el momento en que el departamento médico nos informe que está en condiciones de jugar”, se limitó a decir.

¿Cómo ver los partidos del Inter Miami de Messi?

Los encuentros de la Major League Soccer y los torneos que dispute el equipo de Lionel Messi se ven en vivo y en exclusiva por Apple TV.