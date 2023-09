No es una novedad que las cosas no andaban nada bien para Inter Miami antes de la llegada de Lionel Messi, porque el equipo se encontraba en la última posición de la Conferencia Este de la MLS, sin ningún tipo de aspiración a meterse en zona de playoffs.

Si bien ese objetivo todavía no se ha conseguido, de hecho puede no conseguirse, a la llegada del capitán de la Selección Argentina, junto a Tata Martino como entrenador y otras figuras de la talla de Sergio Busquets y Jordi Alba, el equipo mostró una mejoría inmediata que lo llevó a coronarse campeón de la Leagues Cup, llegar a la final de la US Cup y ganar partidos importantes en la MLS.

Se creyó, entonces, que Messi no solo era absolutamente determinante en sí mismo, sino que además había favorecido al crecimiento futbolístico y moral de muchos de sus nuevos compañeros. Crecimiento que, sin embargo, no logran plasmar cada vez que se ausenta el gran capitán.

El desgaste físico o la lesión, como quieran llamarlo en Miami y Argentina, de Lionel Messi preocupa porque el equipo no funciona sin él. Basta con observar las estadísticas desde su llegada para notar una diferencia abismal entre los compromisos que lo tienen como protagonista y los que no.

Con Messi en cancha, Inter Miami se encuentra invicto en 12 partidos, con 8 victorias y 4 empates. Jugó una final que ganó, marcó 34 goles -11 con su firma- y le anotaron 12. Sin el mejor futbolista del mundo, Las Garzas afrontaron 4 partidos desde su fichaje. Solo consiguieron una victoria, sumando además un empate y 2 derrotas. Jugaron una final y la perdieron. Solo pudieron anotar 7 goles y recibieron 10.

Preocupación por el estado físico de Messi

Si se piensa en el objetivo de clasificar a los playoffs de la MLS y en los repasados números del equipo cada vez que faltó Lionel Messi, en Inter Miami todo es preocupación, especialmente después que Tata Martino no pudiera confirmar en rueda de prensa una fecha de regreso. “Va a jugar seguramente antes que termine la Liga. A partir de la previa del partido de hoy y en adelante iremos partido a partido definiendo la situación en el momento en que el departamento médico nos informe que está en condiciones de jugar”, se limitó a decir el DT tras la final de US Cup perdida ante Houston Dynamo.

¿Cuándo vuelve a jugar Inter Miami?

El próximo compromiso de Inter Miami será este sábado 30 de septiembre ante New York City por la MLS. En razón de las declaraciones de Martino, saber si Messi estará o no disponible para afrontarlo todavía es imposible. Luego, el miércoles 4 de octubre, visitará a Chicago Fire.

“Tenemos una final el sábado y una el miércoles con viaje a Chicago incluido. Vamos a intentarlo. El circo continúa. No hay de qué quejarse. Lo seguiremos intentando“, aseguró Tata.

¿Cómo ver los partidos del Inter Miami de Messi?

Los encuentros de la Major League Soccer y los torneos que dispute el equipo de Lionel Messi se ven en vivo y en exclusiva por Apple TV.