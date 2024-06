Lionel Messi celebró en New Jersey su cumpleaños número 37, concentrado con la Selección Argentina para el partido de este martes ante Chile, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa América, y rodeado de miles de hinchas argentinos que cantaron por él y le hicieron llegar sus mejores deseos, especialmente cuando decidió salir a saludarlos desde la ventana.

En ese ida y vuelta del crack con sus fieles, llamó la atención la presencia de un acompañante que vivió la situación con mucha más efusividad, por estar menos acostumbrado a tales manifestaciones, y que no dejó de abrazar al capitán, ni de arengar los cánticos. Se trata de Cristóbal Soria, periodista español y miembro histórico del programa El Chiringuito de Jugones, que desde varios días antes se había planteado el desafío de entregarle en persona una torta de cumpleaños.

En su posterior salida al aire, tras el encuentro, no pudo evitar emocionante tras recibir los primeros aplausos de sus compañeros de programa por haber cumplido con su cometido. “Creo que ha salido bien, que la espera ha merecido la pena. Al final ha salido (Leo), han salido los muchachos (De Paul, Di María, Paredes y Lo Celso)”, contó.

Cristóbal Soria reveló también un pedido que le hicieron los jugadores de la Selección Argentina y por el que pidió permiso en vivo a El Chiringuito para poder cumplir: “Me han pedido que me quede al partido (contra Chile) y si me lo permites, me han pedido que venga si hay final. Espero sepan disculparme, pero los muchachos quieren que esté con ellos, por favor”, dijo.

¿Qué le dijo Messi a Cristóbal Soria?

El periodista español reveló cómo fue su encuentro con Lionel Messi y algunas palabras que le dijo el capitán. “Hemos vuelto a hablar cosas bonitas, de aquí del corazón. Imagínate, me dio las gracias él a mí. ¿Cómo las gracias? Imagínate lo que yo le he dicho: ‘gracias a ti, Leo. Por ser como eres, por darnos lo que nos das y por todo’. Espero que hayan disfrutado esto la mitad de lo que lo he disfrutado yo”.

¿Quién es Cristóbal Soria?

Cristóbal Soria es un periodista sevillano que desde hace años se desempeña como panelista en el programa español El Chiringuito de Jugones, desde donde ha sabido generar polémica mostrándose como “contra” del Real Madrid en un ambiente mayoritariamente Merengue y como defensor a ultranza de Lionel Messi, incluso cuando no es hincha confeso del Barcelona sino del Sevilla.

Antes de incursionar en el periodismo deportivo, fue árbitro en categorías del ascenso español y también delegado de campo del Sevilla durante más de una década. Fue él quien se encargó de planificar el multitudinario saludo de cumpleaños para Messi, haciendo una convocatoria varios días antes.

“El Tío Soria se va el lunes a Nueva York, a las inmediaciones del hotel donde está concentrada la Selección Argentina. A las seis de la tarde, quiero convocar a todos los Messiánicos del planeta fútbol para cantarle a Messi el cumpleaños feliz que se merece y llevarle la torta que se merece por sus 37 años. Y, por supuesto, lo vamos a invitar a que salga y nos diga cosas, celebre con nosotros y sople las velas”, había dicho.