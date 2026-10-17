Doblete de Lionel Messi ante el Atlanta United del Tata Martino

La Pulga se anotó en el marcador en la victoria de las Garzas ante el conjunto que tiene a Paulo Díaz y Junior Alonso en la zaga central.

Inter Miami visitó a Atlanta United por la MLS y goleó. En la primera mitad anotó Germán Berterame para los de Cristian González, mientras que en el inicio de la segunda mitad -primero a los 11 y luego a los 15- el que apareció fue nada más y nada menos que Lionel Andrés Messi para aumentar el marcador.

El primer grito del mejor jugador de la historia fue tras una gran jugada individual en la que buscó conectar con sus compañeros, recibió corto dentro del área, se pasó a sus rivales y definió casi al medio del arco ante un arquero casi vencido al verlo llegar de frente.

Mientras que el segundo en la cuenta personal de la Pulga -el tercero de Inter Miami- fue luego de quedar mano a mano con Junior Alonso, el marcador central paraguayo al que enfrentó en varias oportunidades con la casaca de la Selección Argentina. Messi lo sacó a pasear para luego definir cruzado de gran manera.

El primero de Messi

El segundo de Messi ante Atlanta United

La tabla de posiciones de la MLS