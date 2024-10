Piden a la FIFA que se cancele el Mundial de Clubes 2025: "No lo queremos"

El Mundial de Clubes 2025 confirmó fechas y sedes para la realización de un certamen inédito, que contará con los clubes que mejor han performado a lo largo del último lustro a nivel global para disputar un torneo similar a la Copa del Mundo. Sin embargo, el ruido externo por los caóticos problemas que está enfrentando la organización ya comenzaron a sentirse.

A raíz de las dificultades que presentó la FIFA para poder cerrar acuerdos de patrocinio, entre otros movimientos comerciales que no salieron como esperaban, la presión que cae sobre la casa madre del fútbol mundial ahora llega desde un alto funcionario de LaLiga, más precisamente de su mayor autoridad, Javier Tebas.

Durante su discurso en el Foro de Clubes Europeos, el dirigente le habló a su par de la FIFA y fue absolutamente contundente: “Quiero hacer un pedido expreso a Infantino y a FIFA respecto al Mundial de Clubes: no queremos ese Mundial, retírelo”.

Los fundamentos fueron expresados: “Usted sabe que no tiene vendidos los derechos audiovisuales por el presupuesto que dijo de ese Mundial de Clubes. Usted sabe además que no tiene los patrocinios de ese Mundial como lo había presupuestado, y que las ligas y el sindicato de jugadores no queremos ese Mundial. Si va a utilizar fondos de FIFA para financiar el dinero que le falta a la promesa que le ha hecho a los clubes, le está quitando a todos esas federaciones o a todos esos lugares que él dice que está la FIFA para ayudar”.

El reclamo de los jugadores, otro aviso importante

Los jugadores profesionales de fútbol están en pie de guerra contra la FIFA debido al calendario cada vez más apretado que se les impone, tal como lo ha manifestado la organización FIFPRO y futbolistas de talla mundial como Rodri. La principal preocupación radica en el Mundial de Clubes 2025, cuya nueva edición amenaza con sobrecargar a los atletas con una cantidad excesiva de partidos en el cierre de la temporada.

Sindicatos de futbolistas y ligas europeas expresaron su malestar sobre la realización del nuevo certamen, argumentando que esta sobrecarga física puede llevar a lesiones y agotamiento. Además, consideran que la FIFA está abusando de su poder al imponer un calendario que perjudica a los intereses de los atletas y de las ligas nacionales.

Esta disputa generó un intenso debate en el mundo del fútbol y se sostiene hasta la actualidad, por lo que las consecuencias podrían verse a la vista en el corto/mediano plazo, como la posible cancelación del torneo, cambios en su formato o incluso acciones legales.

Equipos clasificados al Mundial de Clubes 2025

UEFA

Inglaterra : Manchester City y Chelsea

: Manchester City y Chelsea España : Real Madrid y Atlético Madrid

: Real Madrid y Atlético Madrid Italia : Inter y Juventus

: Inter y Juventus Alemania : Bayern Múnich y Borussia Dortmund

: Bayern Múnich y Borussia Dortmund Francia : PSG

: PSG Portugal : Porto y Benfica

: Porto y Benfica Austria: RB Salzburgo

CONMEBOL

Brasil : Palmeiras, Flamengo y Fluminense

: Palmeiras, Flamengo y Fluminense Argentina : River y Boca

: River y Boca Cupo para el campeón de la Copa Libertadores 24′

CONCACAF

México : Pachuca, Monterrey y Club León

: Pachuca, Monterrey y Club León Estados Unidos : Seattle Sounders

: Seattle Sounders Cupo para un representante de la MLS, a definir

AFC (Asia)

Arabia Saudita : Al Hilal

: Al Hilal Emiratos Árabes : Al Ain

: Al Ain Japón : Urawa Reds

: Urawa Reds Corea del Sur: Ulsan

CAF (África)

Egipto : Al Ahly

: Al Ahly Marruecos : Wydad

: Wydad Túnez : Espérance Sportive de Tunis

: Espérance Sportive de Tunis Sudáfrica: Mamelodi Sundowns FC

OFC (Oceanía)

Australia: Auckland City

Cómo es el formato del nuevo Mundial de Clubes que arranca en 2025

El torneo contará con 32 clubes de diversas partes del mundo, una expansión significativa respecto a las ediciones anteriores. Este nuevo formato busca aumentar la competitividad y el interés a nivel global, brindando a clubes de todos los continentes la oportunidad de medirse en una plataforma internacional.

El Mundial de Clubes 2025 se estructurará en dos fases principales: una fase de grupos y una fase de eliminación directa:

Fase de Grupos : 8 Grupos : 4 equipos por grupo, sorteados al azar. Todos contra Todos : Los equipos jugarán tres partidos, uno contra cada rival de su grupo. Clasificación : Los dos mejores de cada grupo avanzarán a la fase de eliminación directa.

: Fase Eliminatoria : Octavos de Final : Los 16 mejores equipos se enfrentarán en partidos de eliminación directa. Cuartos de Final y Semifinales : Los ganadores seguirán avanzando hasta llegar a la final. Final : Los dos equipos restantes disputarán el título de campeón del Mundial de Clubes 2025.

Cuándo es el Mundial de Clubes 2025: fecha y sede

El Mundial de Clubes, que estrenará formato en 2025, se llevará a cabo en Estados Unidos entre el 15 de junio de 2025 y el 13 de julio de 2025, desplazando del calendario a la vieja Copa Confederaciones que enfrentaba a las selecciones campeonas en sus respectivos continentes.

