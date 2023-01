Este miércoles hubo gala de nominación en Gran Hermano y Julieta Poggio dio sus dos votos.

¿A quiénes nominó Julieta Poggio?

Julieta nominó de la siguiente manera:

Dos votos para Camila .

. Un voto para Thiago.

Motivos del primer voto a Camila:

"Me llevé mejor de lo que pensé que me iba a llevar con la nueva. Me cae súper bien y tenemos buena relación. Pero me parece raro que todo el tiempo intenta reafirmarnos a nosotras que ella no es traidora y que juega limpio... y eso me parece extraño. Tampoco me creo su estrategia de que no nos conocía porque estaba de viaje y que no había visto el programa. Para mi entró a jugar de un principio".

Motivos del segundo voto a Thiago:

"Tengo buena relación y lo quiero mucho pero tiene actitudes que no me cierran. Eso de ponerse de mal humor y contestar mal... Se cree un poco mandón. Quizás la gente ve cosas en él que yo no veo".