Guns N' Roses regresa a la Argentina luego de cinco años. La banda estadounidense de rock, que en un principio se iba a presentar en el Lollapalooza 2020 pero finalmente el show fue cancelado por la pandemia, llegará el próximo 30 de septiembre al estadio Monumental de River Plate.

En la gira, titulada "South American Tour 2022", tocarán todos sus éxitos: “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O' Mine”, “November Rain”, “You Could Be Mine”, “Paradise City”, “Patience”, “Don´t Cry”, “It's So Easy” y "Civil War”, entre otros.

La preventa de entradas comenzará HOY, jueves 24 de marzo, a partir de las 12 del mediodía a través de la web de All Access, que podés ingresar haciendo CLICK ACÁ. La venta general de tickets se habilitará a partir de mañana, viernes 25.

¿Cuándo es el show de los Guns N Roses en Argentina?

Guns N Roses se presentará el próximo 30 de septiembre en el estadio Monumental de River Plate.

¿Quiénes forman parte de los Guns N’ Roses?

La formación actual cuenta con el vocalista Axel Rose, el guitarrista rítmico Richard Fortus, los tecladistas Dizzy Reed y Melissa Reese, el baterista Frank Ferrer, el bajista Duff McKagan y el guitarrista líder Slash.