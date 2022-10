Luego de que Coldplay cancelara algunos de sus shows en Brasil, quedó confirmado que estarán brindando sus 10 presentaciones en el Estadio Monumental de River Plate en Argentina. Además, anunciaron que en estos días se habilitarán nuevas entradas "low cost".

La banda liderada por Chris Martin estará tocando todos sus éxitos como "Yellow", "My Universe", "The Scientist" y "Sparks". Será en el marco de su gira titulada Music Of The Spheres World Tour.

Entre las novedades que se dieron a conocer en las últimas horas, quedó confirmado que Zoe Gotusso será la telonera de Coldplay. La cantante y compositora argentina nacida en Córdoba cuenta con más de 600.000 oyentes mensuales en Spotify.

+Cómo comprar las entradas low cost y cuánto cuestan

La productora del evento habilitará los Infinity Tickets, un lote de entradas “low cost” a 2800 pesos. Se pueden conseguir desde el jueves 20 de octubre a las 10 de la mañana en el sitio All Access haciendo CLICK ACÁ.

+Coldplay - A Sky Full Of Stars HD (Live in Buenos Aires)

+Cuándo son los shows de Coldplay en Argentina

Coldplay estará tocando en River Plate los días 25, 26, 28 y 29 de octubre, y el 1°, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre.