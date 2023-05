Luis "Pulga" Rodríguez, quien actualmente juega en Central Córdoba de Santiago del Estero, sufrió un grave accidente vial en Tucumán cuando se dirigía al pueblo Simoca para visitar a su familia el domingo 30 de abril. Según trascendió, el delantero sufrió un fuerte golpe en la cabeza, por lo que se le produjo un coágulo, además de fracturas en ambos pómulos y 'aire' entre el pulmón y el corazón.

El que brindó detalles sobre el estado de salud del futbolista en diálogo con Crónica fue Jorge Valdecantos, director del Hospital Padilla, donde estuvo internado hasta el lunes: "Hay que seguir alerta, no se puede descartar nada y como todo traumatismo, puede surgir cualquier cosa, entonces por precaución lo tenemos internado en terapia intensiva y controlado". Actualmente se encuentra en una clínica privada.

Según detallaron, el futbolista de 38 años se despertó este lunes antes de ser trasladado a la clínica. Los médicos revelaron que no recuerda nada de lo sucedido la mañana del domingo, cuando volcó con su camioneta Toyota SW4 en la intersección de las rutas 157 y 308.

+¿Cómo fue el accidente del Pulga Rodríguez?

Roberto San Juan, representante del ex Colón de Santa Fe y Gimnasia de La Plata, le explicó a Radio La Red (AM 910) cómo fue el accidente: "Salió despedido del vehículo y eso le salvó la vida, porque si se hubiese quedado en la camioneta no había chances de que se salvara. No sé si tenía puesto el cinturón de seguridad, porque la camioneta lo despidió por el parabrisas y eso lo ayudó a salvarse". Y cerró: "Si bien sufrió muchísimos golpes, la camioneta quedó destruida. La camioneta cayó en un río seco que es bastante profundo, pero la sequía también lo salvó".

Ahora se encuentra estable en una clínica privada aunque está constantemente bajo observación tras el grave accidente.

+El "Pulga" Rodríguez está en terapia intensiva pero estable