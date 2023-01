Luciano Pertossi sorprendió al tribunal rompiendo el pacto de silencio en el caso por el asesinato de Fernando Baez Sosa en Villa Gesell. Mientras mostraban unos videos en los cuales lo señalaban como uno de los implicados, Hugo Tomei levantó la voz e indicó que el imputado quería decir unas palabras.

El acusado afirmó que la persona que mostraban en los videos no era él. "Yo no estaba ahí", declaró. Cuando el fiscal de la causa le preguntó dónde estaba o quién era la persona que aparecía, no quiso seguir declarando.

"No te lo voy a aclarar. No te voy a responder", continuó su declaración hasta bajar del estrado. Esto logró que pusieron los videos que se utilizan como prueba bajo la lupa, también la declaración de los testigos.

La estrategia de Hugo Tomei como abogado defensor es marcar las fallas del procedimiento con la intención de que se "ensucien" las pruebas y quitarle claridad a la decisión final.

De todas formas, Fernando Burlando, abogado de la familia, se mostró tranquilo ante las declaraciones de Luciano Pertossi. Es que, según declaró el abogado, las pruebas son contundentes con respecto a la presencia del imputado en el acto.

