Nacho, uno de los participantes más queridos por el público en Gran Hermano, fue tendencia en las redes sociales luego del regalo que recibió por parte de su papá: un portarretrato del participante de 21 años junto a su madre, quien falleció en el 2021.

"No había traído fotos cuando vinimos porque me daba mucha pena sacarlas de mi casa por la situación y era como desarmar lo que había quedado en mi casa. Me di cuenta de que con el tiempo las necesitaba un poco más de lo que había pensado", dijo Nacho entre lágrimas luego de recibir el regalo de su padre.

+Nacho contó de qué murió su mamá

La mamá de Nacho falleció en mayo de 2021. El joven participante contó a lo largo del reality qué fue lo que le pasó: "No tenía una enfermedad hace mucho. Fueron 15 días, casi sale del hospital y de un día a otro fue a terapia intensiva. Estaba complicada, no hacía actividad física, se quedó sin trabajo en pandemia y estaba muy mal".

Con el correr de las emisiones, una vez que fue entrando en confianza con sus compañeros, se volvió a referir al tema: "La internaron y le hicieron estudios. Se dieron cuenta de que tenía la aorta muy cerrada, así que le dijeron 'te ponemos un stent o te operamos'. Ella quería el stent, pero después se dieron cuenta de que estaba muy cerrada y que la tenían que operar sí o sí".

En referencia al fallecimiento de su madre, un día reveló que haría con los 15 millones de pesos en caso de ganar Gran Hermano: "Quiero sacarla a mi abuela de la casa en donde está porque ahí falleció su marido, ahora falleció su hija".

+La historia de vida de Nacho: cómo murió su mamá y la situación de su abuela - Gran Hermano 2022