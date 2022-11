Big Time Rush, una de las boy bands más importantes de los últimos años, confirmó que estarán brindando una gira por Latinoamérica titulada “Forever Tour”. En Argentina se estarán presentando el 26 de febrero del 2023 en el Estadio Obras Sanitarias.

El grupo conformado por Logan, Kendall, James y Carlos, que surgió a partir de la exitosa serie homónima de Nickelodeon, volverá al país luego de sus pasos en el 2012 y 2014. Big Time Rush comenzó a armar esta gira luego de celebrar el décimo aniversario de su hit "Worldwide" en junio del 2020.

En esta presentación estarán cantando por primera vez en Argentina sus últimas canciones: "Honey", "Fall", "Not Giving You Up" y "Call It Like I See It". Además, estarán tocando todos sus éxitos como "Boyfriend", "Windows Down" y "Worldvwide", entre otros.

Dónde comprar las entradas para Big Time Rush en Argentina 2023

La venta de entradas para el show en Argentina comenzará el lunes 21 de noviembre a partir de las 10 por la plataforma All Access, a la cuál podés acceder haciendo CLICK ACÁ.

Cuáles son los precios de los tickets

Los precios de las entradas van desde los $10.000 (más cargo de servicio) hasta los $13.500 (más cargo de servicio).