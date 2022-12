Harry Styles, ex integrante de One Direction que ya estuvo en Argentina en el 2018, estará brindando dos shows en el país en este 2022. En este contexto, recientemente confirmaron que se agregaron nuevas entradas para sus presentaciones que se llevarán a cabo en el 3 y 4 de diciembre en el Estadio Monumental de River Plate.

Este show es en el marco de su gira titulada “Love On Tour": visitó Reino Unido, continuó por Europa y concluirá en América Latina. Está confirmado que Koffee será el artista invitado a los conciertos de Argentina.

+Harry Styles en Argentina 2022: dónde comprar las entradas

Las entradas para ver a Harry Styles en la Argentina saldrán a la venta este viernes 2 de diciembre en la web de AllAccess, a la cual podés acceder haciendo CLICK ACÁ.

+Precios de las entradas para Harry Styles en Argentina 2022

Campo Vip : $ 17.500 + s/ch

: $ 17.500 + s/ch Platea Preferencial : $ 16.500 + s/ch

: $ 16.500 + s/ch Platea común : $ 13.500 + s/ch

: $ 13.500 + s/ch Platea Media Sívori : $ 12.000 + s/ch

: $ 12.000 + s/ch Plateas Altas: $ 12.000 + s/ch

$ 12.000 + s/ch Campo : $ 10.000 + s/ch

: $ 10.000 + s/ch Platea Alta Sívori: $ 7.500 + s/ch

+Harry Styles - As It Was