Laura Pergolizzi, conocida simplemente como LP, confirmó que regresará a Argentina en el 2023 para brindar un nuevo show en el país. El mismo se llevará a cabo en el mítico Estadio Luna Park el próximo viernes 17 de febrero.

La exitosa cantante estadounidense brindó tres shows en Argentina a lo largo de su carrera. En el 2019 agotó dos fechas en el Teatro Vorterix y en el 2022 fue parte del line up del Lollapalooza, evento que le generó una mayor popularidad en el país.

LP, que comenzó su carrera hace más de 20 años como producta de importantes artistas internacionales como Rihanna, Christina Aguilera y los Backstreet Boys, estará cantando en el Luna Park todos sus éxitos. Se destacan "Lost on you", "When we're High" y "Other People", entre otros.

+LP en Argentin 2023: dónde comprar las entradas

La preventa de entradas, exclusiva para clientes Santander American Express, comenzará este miércoles 7 de diciembre a las 10 am en la web de Ticket Portal haciendo CLICK ACÁ. La venta general comienza el viernes 9 en el mismo horario.

+LP - Lost On You

+Cuáles son los precios de los tickets

Las entradas cuestan desde los $7.500 (más cargo de servicio) hasta los $12.000 (más cargo de servicio).