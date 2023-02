Kiss, Scorpions, Helloween, Avantasia y Deep Purple se presentarán en Argentina con la gira Masters of Rock 2023. En Bolavip te contamos cómo, dónde y cuándo comprar las entradas.

Dónde comprar las entradas para Masters of Rock en Argentina 2023 y cuáles son los precios

Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween y Avantasia son las cinco bandas que se estarán presentando en Argentina durante el 2023 en el marco de la gira internacional titualda Masters of Rock. El evento tendrá lugar el próximo 28 de abril en el Parque Roca, el cual se encuentra ubicado en Av. Coronel Roca 3490, CABA.

Es importante remarcar que Kiss, el grupo estadounidense de rock formado en Nueva York en enero de 1973 por el bajista Gene Simmons y el guitarrista Paul Stanley, se presentará por última vez en el país en esta gira. Es por ese motivo que se espera que las entradas se agoten en cuestión de minutos.

Las cinco bandas tocarán en el Parque Roca todos sus éxitos frente al público argentino. Kiss será el grupo que esté más tiempo arriba del escenario ya que es el que encabeza este line up. Luego lo siguen Scorpions y Deep Purple, y por último Helloween y Avantasia.

+Masters of Rock en Argentina 2023: dónde comprar las entradas

Las entradas salen a la venta este viernes 3 de febrero a las 20:00 horas a través de la web de Full Ticket, a la cual podés acceder haciendo CLICK ACÁ.

+¿Cuáles son los precios?