Paramore, banda estadounidense de pop rock, anunció su regreso a Argentina en el marco de su gira por Latinoamérica. El grupo conformado por Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro se estarán presentando el martes 7 de marzo de 2023 en el Hipódromo de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires (Avenida del Libertador 4101).

La última presentación de la banda en Argentina fue en 2017, en el marco del Personal Fest. El regreso de Paramore es uno de los más esperados ya que la banda había dejado de tocar en vivo en los últimos 4 años.

En enero de 2022 el grupo anunció que comenzaría a grabar su sexto álbum de estudio, el que será íntegramente publicado en febrero de 2023. En el show también estarán tocando algunos de sus éxitos como “Ain’t it Fun", “Monster” y “Decode”, entre otros.

+Paramore 2023: dónde comprar las entradas

Paramore se estará presentando en el Hipódromo de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires. Las entradas se pueden conseguir desde este jueves 24/11 a las 12 horas a través de Ticketek, web a la que podés acceder haciendo CLICK ACÁ.

+¿Cuáles son los precios?

El show contará con una única ubicación, que es el campo general. El precio de las entradas es de $21.850 incluyendo el cargo de servicios.

+Paramore: This Is Why