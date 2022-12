Tiësto, el popular DJ y productor neerlandés, se estará presentando en el mítico Estadio Luna Park de Buenos Aires en el 2023. El próximo 19 de febrero, el público de Argentina tendrá la posibilidad de disfrutar en vivo de una de las figuras más emblemáticas de la música electrónica en el mundo.

El artista, que ha colaborado con importantes cantantes internacionales como Beyoncé, Coldplay, Kanye West, John Legend y Post Malone, estará tocando todos sus éxitos EN VIVO. Se destacan "The Motto", "Don´t be shy" y "The Bussines", entre otros.

“El mejor DJ de todos los tiempos", según lo halago Mixmag, recientemente estuvo ligado a Bizarrap. Esto se debe a que hizo un remix de la exitosa BZRP Music Sessions #52 de Quevedo. Es por ese motivo que no se descarta que el exitoso productor argentino se haga presente en el Luna Park.

+Dónde comprar las entradas para Tiësto en el Luna Park 2023

Las entradas para Tiësto en el Luna Park 2023 se encuentran a la venta en la web de Ticket Portal, a la cual podés acceder haciendo CLICK ACÁ.

+BZRP #52 - Quédate Tiësto (Remix)

+Cuáles son los precios