Luego de agotar todas las entradas para su primer show en el estadio de Vélez, Duki agregó una nueva fecha en el mismo escenario para el 7 de octubre.

" No compren reventa de entradas, paciencia, ya casi estamos, no digan que no les avise" había comunicado uno de los máximos referentes de la escena urbana hace algunos días. Finalmente lanzó el esperado anuncio: " Les dije que no los iba a decepcionar. Acabo de hablar con el equipo y me dijeron que mañana a las 14 hs salen a la venta las entradas para el segundo Vélez".

En el show, Duki tocará todos los éxitos de su carrera como "Loca", "Hello Coto", "Malbec", "Quavo" y "She Don't Give a FO". Además, la idea es que se suban al escenario varios artistas de la escena argentina como YSY A, Khea, Tiago, Maria Becerra y Emilia.

+Duki - She Don't Give a FO (ft. Khea)

¿Cómo y cuándo comprar las entradas?

La venta de entradas para todo el público comenzará este viernes 20 de mayo a las 14 horas a través de la web de Ticketek haciendo CLICK ACÁ.

Los precios de las entradas

Campo delantero : $6.500

: $6.500 Platea preferencial : $6.000

: $6.000 Platea : $5.000

: $5.000 Platea alta sin numerar: $4.000

$4.000 Campo general con acceso a tribuna: $3.500

Duki anunció su primer show en su cuenta de Twitch

En un streaming especial, moderado por Julio Leiva, Duki anunció la fecha en Vélez. "Vamos a hacer un show de Argentina en el lugar donde fui a mi primer recital cuando tenía 10/11 años y vine a ver a Charly García con mi papá en el 2009".

Además, emocionado, añadió: "Es la bandera de 5 años de esfuerzo, de carrera, de lucha. Es saber que vamos a estar acá para rato. Es una huella tan grande que no la van a poder borrar".

+Stream Duki 13/05/2022 - Anuncio de su show