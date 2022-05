El Hotel de los Famosos, uno de los programas más vistos de El Trece, tuvo una nueva gala de eliminación este lunes 9 de mayo: Locho Loccisano venció en el desafío de "La H" a Walter Queijeiro, quien debió abandonar el reality. Sin embargo, el foco se centró en el llamado de atención del Chino Leunis al resto de los participantes con respecto a la relación que tienen con el ex Combate.

+Así fue la gala de eliminación del Hotel de los Famosos el lunes 9 de mayo

“Chicos, ¿qué les pasa a ustedes cuando ven lo que le pasa a Locho?, ¿creen realmente que la actitud de Locho merece lo que ustedes están haciendo con él? Esto, realmente se los digo, se parece a una situación de bullying del colegio de niños malos”, planteó el conductor. El que tomó la palabra por el lado de los participantes fue Martín Salwe: “No, no, ojo con las palabras, porque es otra cosa el bullying". El chino insistió: “A mí me pasa que siento que por momentos están rozando la mala educación".

“No, el bullying es otra cosa. Acá lo que puede haber es que unánimemente consideramos que Locho entró mal al grupo, por actitudes, por comentarios. Chino, off the record, estamos acá 24 horas, hay cosas que no ves eh", dijo Salwe. Leunis, antes de seguir con el programa, le respondió a Martín: “Yo veo todo. No debería hablar, yo veo todo y es re violento. Pero es un vacío muy grande, muy fuerte, no es lindo tampoco de ustedes".

+Locho explotó contra el maltrato de sus compañeros y el Chino Leunis lo apoyó

El Hotel de los Famosos: los participantes fuera de juego

Hasta el momento los eliminados de El Hotel de los Famosos son Militta Bora, Kate Rodríguez, Nicolás Maiques, Matilda Blanco, Rodrigo Noya, Pato Galván, Silvina Luna y Walter Queijeiro.